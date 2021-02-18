عاصفة ثلجية تضرب دولا عربية.. البياض يكلل القدس وعطلة بالأردن وتضاعف معاناة النازحين (فيديو)

ضربت موجة برد مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج عددًا من دول الشرق الأوسط وتأثرت بمنخفض جوي شديد البرودة يتمركز شرق قبرص ويصل حتى المناطق الشمالية في السعودية.

وحاصرت موجة من الثلوج بلاد الشام -سوريا ولبنان وفلسطين والأردن- وخلفت أضرارًا كبيرة منها انقطاع الكهرباء في بعض المناطق وغلق عدد من الطرق وحوادث سير.

وأدى منخفض جوي لهطول أمطار وثلوج غزيرة في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية كما تأثرت السعودية أيضًا بالمنخفض الجوي الشديد البرودة في المناطق الشمالية منها.

وبعد انقطاع دام 6 سنوات، تساقطت الثلوج في الضفة الغربية والقدس في وقت استمر تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

وذكرت وكالة (وفا) أن متطوعين من الدفاع المدني الفلسطيني نقلوا حراس المسجد الأقصى إلى منازلهم، في حين شهدت شوارع بيت لحم أزمات مرورية ومركبات عالقة.

وأفادت وكالة (معا) نقلا عن جهاز الدفاع المدني قوله، اليوم الخميس، إن الطواقم تعاملت مع 165حادثا منذ بداية المنخفض في مختلف المحافظات.

معاناة في المخيمات

وضربت العاصفة الثلجية سوريا أيضا، وتسببت في إغلاق الطرق وإلغاء الامتحانات الجامعية في دمشق، في وقت غطت الثلوج البلدات الواقعة شمالي البلاد.

تنتشر خيامهم في كل مكان في الشمال السوري، تحكي قصة نزوحاً طويلة و مأساة لم تكتب نهايتها بعد، يتنفسون القليل من رمق الحياة المتبقي لهم بعد كل موجة برد، تترقب عيون الأطفال كل يوم أملاً بالعودة إلى الدفء والأمان، بالعودة إلي منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/xVwhhEN8Ql — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 18, 2021

وبثّت وكالة الأنباء الرسمية لقطات مصورة وصورًا لتساقط الثلوج على دمشق وعدة محافظات، وقد غطت باللون الأبيض بشكل كثيف في وقت خلت فيه الشوارع من المارة.

وفي مخيمات النزوح السورية، ضاعفت العاصفة الثلجية من معاناة النازحين، وأظهرت جولة لـ”الجزيرة مباشر” معاناة سكان في جبل الزاوية في ظل ظروف الطقس الصعبة.

وتشهد مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا ظروفًا صعبة بسبب المنخفض الجوي الأخير، الذي ألحق الأضرار بالمخيمات التي تفتقر أصلًا لظروف العيش حتى في الأحوال العادية.

أدت الهطولات الثلجية خلال الساعات الماضية على عدة مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب لانقطاع بعض الطرقات، عملت فرق #الخوذ_البيضاء على إزالة الثلوج وفتح الطرقات الرئيسية المغلقة في قرى أرنبة ومعراتة وكنصفرة، إضافة لسحب السيارات العالقة. pic.twitter.com/w0PeafU3Er — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 17, 2021

انقطاع الكهرباء في لبنان

وفي لبنان، أدت العواصف الثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المدن، بسبب منخفض جوي بدأ الثلاثاء الماضي، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ومع أزمات اقتصادية وسياسية، كانت الأزمة أشدّ بانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بالبلاد بما فيها بيروت، نتيجة العاصفة الثلجية، مع جهود لإعادته تدريجيًا.

وتسببت العاصفة الثلجية أيضًا في إغلاق عدد من الطرق الجبلية وتوقف حركة المركبات، في حين أعلن الدفاع المدني عن إنقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج.

واكتست جبال لبنان بالثلوج في مناظر غير معهودة هذا العام، بينما قالت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني إن درجات الحرارة هي الأدنى لهذا العام.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن تأثير العاصفة التي بدأت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الفائت سيمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري مع انخفاض درجات الحرارة بين 7 و14 درجة مئوية في بيروت وبين 4 تحت الصفر و4 مئوية في جبال لبنان ووادي البقاع.

📍 فيديو

استمرار تساقط الثلوج في جبال_الظهر بمركز علقان

شمال غرب #تبوك #ثلوج_تبوك

الخميس ٦-٧-١٤٤٢هـ

رصد | بندر الحواس

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تعطيل الدراسة في الأردن

وتعرض الأردن لسقوط ثلوج وصل سمكها إلى 30 سنتيمترا، مما أجبر الحكومة على إعلان تعطيل الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية، اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الثلوج أعاقت السير في بعض الطرق وأغلقت أخرى، في حين دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى الالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان وأخذ الحيطة والحذر.

أما السعودية أيضًا فتأثرت بالمنخفض الجوي الشديد البرودة في المناطق الشمالية، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل تساقط الثلوج على الجمال في مدينة تبوك التي عادة من تشهد تساقط الثلوج في الشتاء.