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الأخبار|كولومبيا

بقرة هائجة تقتحم مستشفى في كولومبيا وتهاجم المرضى (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202110:43 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبقرة وهي تقتحم مستشفى في كولومبيا وتهاجم مرضى كانوا هناك.

ويظهر المقطع -الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة في المستشفى- البقرة وهي تدخل غرفة الانتظار في قسم الطوارئ بالمستشفى، وسرعان ما هاجمت أشخاصًا كانوا في الغرفة وتجمعوا في أحد الأركان.

وحاول العاملون وعدد من الجمهور سحب البقرة إلى الخارج، لكنها عادت مرة أخرى لتهاجم سيدةً سقطت على الأرض.

وفي نهاية الفيديو خرجت البقرة من غرفة الانتظار وهي تطارد شخصًا حاول إشغالها عن مهاجمة السيدة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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