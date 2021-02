بعد انتظار 4 سنوات.. طاقم باخرة عالقة في الإمارات يلمس الشاطئ

لمس طاقم باخرة عالقة أمام سواحل الإمارات اليابسة للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

وعلق الطاقم داخل السفينة (إم تي آيبا) -التي ترفع علم بنما- أمام سواحل الإمارات بسبب مشاكل مالية لشركة الكو للشحن التي كانت تملك السفينة وتوقفت عن دفع رواتب الطاقم المكون من 5 أشخاص.

واشترت شركة (شارك باور مارين سيرفيسيز) السفينة من مالكها لتحل مشكلة الطاقم.

ووافق الطاقم على الحصول على 165 ألف دولار، أي ما بين 65% إلى 70% من قيمة رواتبهم المتأخرة.

وسيتعين على الطاقم الانتظار حتى يتم قطر السفينة إلى دبي ثم بدء الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم في الخامس من مارس/ آذار القادم.

ووافق الطاقم على البقاء في السفينة لإجراء بعض الإصلاحات قبل قطرها إلى دبي، بعد أن جنحت أمام أم القيوين.

After 3 weeks on UAQ beach and more than 40 months abandoned at sea, the five crew of the Mt Iba finally begin their long journey home ⁦@TheNationalNews⁩ ⁦@FlyingAngelNews⁩ ⁦@hratsea⁩ pic.twitter.com/WADTFi3bu1

