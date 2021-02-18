تراجع وفيات كورونا.. وغوتيريش يدعو لخطة تلقيح عالمية

كشفت منظمة الصحة العالمية أرقاما تظهر تراجعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم خلال الأسبوع الماضي، لكنها حذرت من أن الانتصار على الوباء لم يتحقق بعد.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تراجعت بنسبة 16% ليصل إلى 2.7 مليون إصابة، كما تراجع عدد الوفيات الجديدة بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع الماضي ليصل إلى 81 ألفا.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن، مجموعة العشرين إلى وضع “خطة تلقيح عالمية” لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19.

وعلى صعيد آخر دعا رؤساء عدد من الدول الأفريقية وأخرى أجنبية خلال مؤتمرعبر الفيديو إلى ضرورة “معالجة انعدام المساواة الصارخ في توزيع اللقاحات، وتحديد محاور التحرك التي تحظى بالأولوية”.

كما طالب أعضاء المؤتمر بايصال صوت الدول الأفريقية إلى مؤتمر قادة مجموعة السبع الذي يقام الجمعة عبرالفيديو ويخصص جزءا من أعماله للأزمة.

يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس دعت في وقت سابق لتفعيل آلية دولية لتسهيل حصول جميع دول العالم على اللقاحات الضرورية من خلال برنامج “كوفاكس” وتوزيع ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح في 100 دولة ناشئة.

وتلقت دول أفريقية عدة في الفترة الأخيرة أولى جرعات اللقاح المقدمة من الصين.