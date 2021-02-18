السودان.. عاصفة ترابية تضرب الخرطوم وتحذيرات من السرعة (فيديو)

ضربت عاصفة ترابية مصحوبة بموجة من البرد القارس العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأربعاء.

وتسببت العاصفة في حجب الرؤية لساعات نتيجة نشاط الرياح وتكاثف الأتربة، قبل أن تنخفض العاصفة تدريجيًّا ويقل تأثيرها بحلول المساء.

وتفاعل ناشطون سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي مع صور ومقاطع تظهر شوارع الخرطوم خلال العاصفة، وتناقلوا رسائل تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية بعدم الخروج من المنازل تأسيسًا على توقعات هيئة الأرصاد السودانية.

وأشارت الأرصاد إلى تجدد العاصفة، اليوم الخميس، واستمرارها في العاصمة وولايات نهر النيل فضلًا عن عدد من المناطق الأخرى.

وطالبت السلطات أصحاب المركبات العامة على الطرق السريعة بالتزام قواعد السير والحذر أثناء القيادة، تجنبًا لوقوع حوادث مرورية جراء الانخفاص الحاد في مستوى الرؤية.

🔴توقع خبراء الإرصاد الجوي أن تضرب عاصفة ترابية العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات مع انخفاض درجات الحرارة ابتداءا من مساء اليوم وتستمر ليومين.

(ناس الأزمة خلو بالكم🙏🏻) — waddah shrarh (@woodyshrarh) February 16, 2021