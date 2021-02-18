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أمير قطر يستقبل الحريري ويدعو الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

أكد أمير قطر على موقف دولته الداعم للبنان وشعبه الشقيق (قنا)
أكد أمير قطر على موقف دولته الداعم للبنان وشعبه الشقيق (قنا)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202104:50 PM (مكة المكرمة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، صباح اليوم الخميس، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان حيث أطلع سعد الحريري، أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة، كما تناولت المقابلة عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد أمير دولة قطر على موقف دولته الداعم للبنان وشعبه الشقيق داعيًا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلّف الحريري بتشكيل حكومة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة حسان دياب.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار العاصمة بيروت الأسبوع الماضي، في إطار جهود دولة قطر لمساعدة الحكومة اللبنانية، والتقى خلال الزيارة بالرئيس عون وعدد من المسؤولين منهم وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافق لتشكيل حكومة لبنانية.

وبسبب خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

ويعاني لبنان منذ شهور أزمة اقتصادية تعد الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ1990) واستقطابًا سياسيًّا حادًا في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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