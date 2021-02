كورونا.. ثلث العسكريين بأمريكا يرفضون تلقي اللقاح ودبلوماسيون يطلبون “جرعات أجنبية”

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ثلث أفراد الجيش الأمريكي يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا، بينما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن دبلوماسيين أمريكيين طلبوا لقاحات من دول أجنبية يعيشون فيها.

وأعلن المسؤول العسكري أمس الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح على الرغم من أن الفيروس مستشرٍ في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.

وأوضح الجنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونغرس مساء الأربعاء أن معدلات القبول بلغت أكثر من الثلثين في حين يرى البنتاغون أن تلقي العسكريين اللقاح مسألة اختيارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن البنتاغون لا يملك حاليًا بيانات مفصلة عن الجيش بأكمله فيما يتعلق بالتلقيح، وأوضح أن العسكريين الأمريكيين تلقوا حتى اليوم ما مجموعه 916 ألف و500 جرعة.

One-third of service members have refused coronavirus vaccines, defense officials say https://t.co/tFQuA6eQtC

ولا يوضح ذلك عدد العسكريين الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم بدقة، إذ إن اللقاح يعطى على جرعتين، مما يعني أن بعضهم قد يكون تلقى جرعة واحدة والبعض الآخر جرعتين.

وأشار كيربي إلى أن مستوى رفض اللقاح في صفوف القوات المسلحة مشابه تقريبًا لمستواه في صفوف عامة السكان.

وجندت الحكومة أفرادًا من القوات المسلحة والحرس الوطني لمساعدة الطواقم العاملة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ويفرض البنتاغون على كل العسكريين تلقي غالبية اللقاحات القياسية، ولا ينطبق ذلك على لقاحات كورونا لأن استخدامها أجيز بموجب ترخيص طارئ ولا يمكن فرضها على أفراد القوات المسلحة، بحسب ما أوضح المتحدث.

قال كيربي “هناك مانع فعلي -قانونيًا- لجعل التطعيم إجباريًا للعسكريين وأسرهم”.

من ناحية أخرى دفع نقص اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بعض الدبلوماسيين الأمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية، بحسب ما ذكرت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية أمس الأربعاء، إن دبلوماسيين أمريكيين يعملون في الخارج غاضبون من طريقة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، حسب ما أظهرته مراسلات ووثائق حصلت عليها الصحيفة.

وطلب دبلوماسيون أمريكيون في موسكو، من روسيا الحصول على لقاحها المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك 5) بعد أن فشلت وزارة الخارجية في توزيع اللقاحات على موظفيها بعدد من الدول حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية نصحت موظفيها في الخارج بعدم أخذ اللقاح الروسي، لكنها سمحت لهم باتخاذ القرار بأنفسهم بعد أن أكدت أنها غير قادرة على توزيع اللقاحات الأمريكية الصنع عليهم في وقت قريب.

Vaccine shortages cause strain for U.S. diplomats across the globe https://t.co/4Yba8IitcW

— The Washington Post (@washingtonpost) February 17, 2021