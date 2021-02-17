مصر.. اشتعال النيران بإحدى عربات توليد القوى في قطار السويس (فيديو)

اشتعلت النيران بعربة أحد القطارات في مصر جراء حريق بالمولد الكهربائي الداخلي لعربة توليد القوى، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن فني عربة القوي الأخيرة بالقطار لاحظ وجود حريق بالمولد الكهربائي الداخلي.

وأكدت الهيئة -في بيانها- إطفاء العربة بعد فصلها عن باقي عربات القطار، مضيفة أنه لم تحدث أيّ إصابات، وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عن خطة لتطوير السكك الحديد في مصر، وقال إن الدولة تنفذ عدة مشروعات في مجال السكة الحديد، منها ازدواج الشبكة الحالية، ورفع كفاءة المحطات، علاوة على تغيير المعدات الحالية إلى معدات حديثة تتطابق مع المواصفات العالمية.

أول صور لحريق قطار ركاب خط #السويس بعد السيطرة عليهhttps://t.co/QD7095q04q pic.twitter.com/TDZMlT0M34 — اليوم السابع (@youm7) February 17, 2021

🔴 ننشر الصور الأولى بعد السيطرة على حريق قطار #السويس pic.twitter.com/weHB1W3GtE — القاهرة 24 (@cairo24_) February 17, 2021