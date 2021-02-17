مصر.. اشتعال النيران بإحدى عربات توليد القوى في قطار السويس (فيديو)

أُصيب 38 راكبا، الخميس، جراء انقلاب قطار شمال غربي مصر، وفق إعلام محلي.
اشتعلت النيران بعربة أحد القطارات في مصر جراء حريق بالمولد الكهربائي الداخلي لعربة توليد القوى، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن فني عربة القوي الأخيرة بالقطار لاحظ وجود حريق بالمولد الكهربائي الداخلي.
وأكدت الهيئة -في بيانها- إطفاء العربة بعد فصلها عن باقي عربات القطار، مضيفة أنه لم تحدث أيّ إصابات، وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عن خطة لتطوير السكك الحديد في مصر، وقال إن الدولة تنفذ عدة مشروعات في مجال السكة الحديد، منها ازدواج الشبكة الحالية، ورفع كفاءة المحطات، علاوة على تغيير المعدات الحالية إلى معدات حديثة تتطابق مع المواصفات العالمية.
#السكة_الحديد: فصل عربة توليد القوى عن #قطار_السويس وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق
التفاصيل: https://t.co/lsXFSIlKfT pic.twitter.com/52aSmM80YH
— القاهرة 24 (@cairo24_) February 17, 2021
أول صور لحريق قطار ركاب خط #السويس بعد السيطرة عليهhttps://t.co/QD7095q04q pic.twitter.com/TDZMlT0M34
— اليوم السابع (@youm7) February 17, 2021
🔴 ننشر الصور الأولى بعد السيطرة على حريق قطار #السويس pic.twitter.com/weHB1W3GtE
— القاهرة 24 (@cairo24_) February 17, 2021
السيطرة على حريق نشب بعربة توليد القوى داخل قطار السويس (فيديو)
التفاصيل: https://t.co/DpDCrcK0JP pic.twitter.com/un4QTeRxiE
— القاهرة 24 (@cairo24_) February 17, 2021
من موقع الحادث.. الصور الأولى لحريق جرار قطار الركاب في #السويس#صدى_البلد #البلد https://t.co/DnRtuIrvhj pic.twitter.com/3ESYXAL4uI
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) February 17, 2021