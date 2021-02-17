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مصر.. اشتعال النيران بإحدى عربات توليد القوى في قطار السويس (فيديو)

17/2/2021

اشتعلت النيران بعربة أحد القطارات في مصر جراء حريق بالمولد الكهربائي الداخلي لعربة توليد القوى، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن فني عربة القوي الأخيرة بالقطار لاحظ وجود حريق بالمولد الكهربائي الداخلي.

وأكدت الهيئة -في بيانها- إطفاء العربة بعد فصلها عن باقي عربات القطار، مضيفة أنه لم تحدث أيّ إصابات، وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عن خطة لتطوير السكك الحديد في مصر، وقال إن الدولة تنفذ عدة مشروعات في مجال السكة الحديد، منها ازدواج الشبكة الحالية، ورفع كفاءة المحطات، علاوة على تغيير المعدات الحالية إلى معدات حديثة تتطابق مع المواصفات العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

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