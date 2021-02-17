نائبة الرئيس الأمريكي: تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا يمثل أولوية (فيديو)

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ توليها مهام منصبها، أهمية تطعيم المعلمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، لما يؤدونه من عمل مهم، وسط بيئة يصعب فيها تنفيذ تدابير الحماية.

وقالت “يجب أن يكون المعلمون أولوية، يجب أن يكونوا قادرين على التدريس في مكان آمن، لذلك يجب أن يكون المعلمون أولوية إلى جانب العاملين الآخرين في الخطوط الأمامية”.

وصرحت هاريس لسافانا جوثري، مقدمة برنامج (توداي)، بأن نحو نصف الولايات فقط تعطي اللقاح كأولوية للمعلمين، ودعت جميع الولايات إلى وضع المعلمين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي “نريد جميعًا إعادة فتح المدارس، كلّ منا لديه أطفال في حياته، يريدون العودة إلى المدرسة ويريد المعلمون التدريس”.

وتجنّبت هاريس سؤالًا حول توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن أن تظل المدارس مغلقة إذا كان معدل الاختبارات الإيجابية أعلى من المستويات الخطرة في المجتمع ككل.

وتابعت “ما أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها هو كذلك بالضبط، توصيات، حول كيفية إعادة الفتح بأمان إذا كانت مغلقة، وكيفية البقاء عليها مفتوحة/ إذا كانت مفتوحة”.

Kamala Harris fumbles when challenged on school reopenings in 'Today' interview https://t.co/mpeoz7PUzk pic.twitter.com/YJ5l1T20Ef — New York Post (@nypost) February 17, 2021

Kamala Harris on schools reopening: ‘Teachers should be a priority’ for vaccinations https://t.co/BpzfLhfQ9x — TODAY (@TODAYshow) February 17, 2021

وفي أمريكا، أصاب فيروس كورونا 28 مليونًا و414 ألفًا و753 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 501 ألفًا و26 مصابًا، بينما تعافت 18 مليونًا و523 ألفًا و378 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 110 ملايين و286 ألفًا و816 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و435 ألفًا و991 مصابًا، في حين تعافت 85 مليونًا و149 ألفًا و980 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.