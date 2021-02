نائبة الرئيس الأمريكي: تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا يمثل أولوية (فيديو)

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ توليها مهام منصبها، أهمية تطعيم المعلمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، لما يؤدونه من عمل مهم، وسط بيئة يصعب فيها تنفيذ تدابير الحماية.

وقالت “يجب أن يكون المعلمون أولوية، يجب أن يكونوا قادرين على التدريس في مكان آمن، لذلك يجب أن يكون المعلمون أولوية إلى جانب العاملين الآخرين في الخطوط الأمامية”.

وصرحت هاريس لسافانا جوثري، مقدمة برنامج (توداي)، بأن نحو نصف الولايات فقط تعطي اللقاح كأولوية للمعلمين، ودعت جميع الولايات إلى وضع المعلمين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي “نريد جميعًا إعادة فتح المدارس، كلّ منا لديه أطفال في حياته، يريدون العودة إلى المدرسة ويريد المعلمون التدريس”.

وتجنّبت هاريس سؤالًا حول توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن أن تظل المدارس مغلقة إذا كان معدل الاختبارات الإيجابية أعلى من المستويات الخطرة في المجتمع ككل.

وتابعت “ما أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها هو كذلك بالضبط، توصيات، حول كيفية إعادة الفتح بأمان إذا كانت مغلقة، وكيفية البقاء عليها مفتوحة/ إذا كانت مفتوحة”.

