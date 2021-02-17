فرنسا تشدد المراقبة على المساجد والمراكز الإسلامية.. ما القصة؟

أثار قرارالبرلمان الفرنسي بالمصادقة على قانون “قيم الجمهورية”، الكثير من الجدل داخل الدوائر السياسية الفرنسية، وذهب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذا القرار جاء لتحقيق غاية واحدة هي “استهداف الإسلام والمسلمين داخل فرنسا والتضييق على شؤونهم التعبدية”.

وفي الوقت الذي رأى فيه حزب اليمين الفرنسي المحافظ واليمين المتطرف أن هذا القانون” لا يكفي لمحاربة الإسلام السياسي”، فإن عددا من نواب حزب الجمهورية إلى الأمام ذهبوا إلى أن “هذا القانون يعززالمبادئ المذكورة” .

واختار الحزب الاشتراكي الامتناع على التصويت في حين صوت بعض النواب الجمهوريون ضد هذا القانون، أما حركة فرنسا الأبية ” فرانس أنسومي” فقد كانت وفية لمواقفها السابقة وصوتت ضد القانون.

#PJLPrincipesRepublicains | Les députés ont adopté, en première lecture, le projet de loi confortant le respect des principes républicains. Votants: 563

Majorité: 250

Pour: 347

Contre: 151

Abstentions: 65 #DirectAN pic.twitter.com/fVXtzFmFXk — Assemblée nationale (@AssembleeNat) February 16, 2021

وتزامن قرارالبرلمان الفرنسي بحملة جديدة لمراقبة هويات الفرنسيين.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد داميان في تغريدة على حسابه على تويتر إن قوات الأمن ورجال الدرك قامو بمراقبة هوية نحو 5 ملايين فرنسي، مضيفا أن هذا إجراء سنوي، وأن وزارة الداخلية الفرنسية تراهن على “تفهم غالبية الفرنسيين لهذا الإجراء الأمني”

Il est évident que les contrôles d’identité sont nécessaires. 👉 99,7% des 5 millions d’opérations effectuées par la police et la gendarmerie chaque année se passent bien. Comme la grande majorité des Français : faisons confiance à nos forces de l’ordre ! pic.twitter.com/MBguagDwjq — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 17, 2021

ويهدف هذا القانون، حسب ما ورد في بعض بنوده إلى تشديد المراقبة على مراكز العبادة وتعزيز مراقبة مصادر تمويل مختلف الجميعات الدينية حيث يصبح التبرع لديها بأكثر من 10 آلاف يورو خاضعا للمساءلة والضرائب.

وحتى قبل المصادقة على هذا القانون أعلن عدد من النواب الفرنسيين من أصول عربية أو إسلامية أن الدولة الفرنسية ومن ورائها مؤسسة الرئاسة دخوا في حملة مواجهة ضد كل ما هو إسلامي، وكأن آخر هذه الحملات إغلاق 9 مساجد في فرنسا بدعوى” تنفيذ الإجراءت الصارمة ضد الإسلام السياسي” والقيام ب34 عملية مراقبة خلال الأسابيع الماضية لدورعبادة إسلامية”

وقال النائب الفرنسي من أوصول عربية مصطفى لعبيد لقد صوتت ضد هذا القانون “لأنه قانون خطير وغير ضروري” وأن بنوده موجودة ومطبقة في التشريعات الفرنسية، مؤكدا في ذات السياق أن هذا القانون سيزيد من الأفكار النمطية ضد الإسلام”

أما الكاتب الفرنسي من أصول مغربية فؤاد العروي، وفي سياق نقده لتعامل الجمهوريين واليساريين مع هذه القضية في فرنسا، راى أن الأزمة الكبرى في فرنسا اليوم هي أن ساستها لا يستطيعون “أن يفرقوا بين المسلم والإسلامي”.

#PJLPrincipesRepublicains Certains à gauche affirment que ce texte attaque les musulmans quand il s'en prend en réalité aux islamistes-ne pas savoir faire la différence entre les 2 est triste et inquiétant, à croire que ces personnes ne côtoient aucun musulman ordinaire. — Fouad Raoui (@Fraoui1983) February 16, 2021

وكان النواب الفرنسيون قد صوتوا بالأغلبية على القانون حيث وصل عدد المصوتين بنعم إلى 347 في حين صوت 151 نائبا ضد هذا القانون.

وشدد معارضو هذا القانون على أنه سيساهم في تعميق الخلافات بين مختلف الأطياف السياسية ويزيد من التوتر بينها”