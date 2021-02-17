احتفاء بزيارة سعد الحريري إلى قطر

نشرت صفحة (محبو سعد الحريري) صورة تجمع بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الحريري إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، التي من المقرر أن يلتقي خلالها الحريري بأمير قطر.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الحريري بتشكيل حكومة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة حسان دياب.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار العاصمة بيروت، الثلاثاء الماضي، في إطار جهود دولة قطر لمساعدة الحكومة اللبنانية، والتقى خلال الزيارة بالرئيس عون وعدد من المسؤولين منهم وزير الخارجية اللبناني السابق وجبران باسيل، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافق لتشكيل حكومة لبنانية.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل الحكومة، متمنيا من الدول الإقليمية أن تقدم الدعم في هذا الاتجاه من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان.

وأكد الوزير على دعم دولة قطر للبنان من خلال بعض المشاريع التي تقوم على متابعتها منذ انفجار مرفأ بيروت كالمستشفيات الميدانية وإعادة إعمار عدد من المدارس والمعاهد والمباني الجامعية، وتقديم منح دراسية للطلاب.

الدوحة تدعم أي مسار يؤدي لتشكيل الحكومة الجديدة .. نائب رئيس الوزراء :

قطر تدعو الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة الوطنية#جريدة_الراية #انا_ملتزم_بالكمامة #قطر https://t.co/l5GaAGpb3u — الراية القطرية (@alraya_n) February 10, 2021

وبسبب خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي.

ويعاني لبنان منذ شهور أزمة اقتصادية تعد الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ1990)، واستقطابًا سياسيًّا حادًا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.