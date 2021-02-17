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شاهد: قوات الاحتلال تسيطر على منزل فلسطيني وتحوله إلى ثكنة عسكرية

16/2/2021

استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل مواطنٍ فلسطيني في بلدة رأس كركر القريبة من رام الله بالضفة الغربية بذريعة استخدام المنطقة أمام المنزل في رمي الحجارة.

وقالت أسرة حمدي فضل أحمد سرحان إن قوات الاحتلال داهمت المنزل فجر الثلاثاء وفشلت كافة محاولات التفاوض معهم لإخراجهم منه.

وأضافت أن القوة رفعت علما إسرائيليا فوق المنزل كدليل على وجودها.

وذكرت الأسرة أن ما حدث يؤكد أن هدف جيش الاحتلال هو توجيه رسالة بأن بمقدورهم اقتحام المنازل والسيطرة عليها وتحويلها لثكنات عسكرية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد أهل المنزل من محيط المكان، وتفريق سكان القرية بعد أن تجمعوا بالقرب منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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