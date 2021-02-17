البث الحي
الأخبار|لبنان

شاهد: فرار سجناء من سيارة شرطة وسط دهشة المارّة

17/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202105:10 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو فرار سجناء من داخل سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة برج العرب بمحافظة عكار شمالي البلاد أثناء توقف السيارة على جانب الطريق.

وأظهر مقطع فيديو سيارة لقوى الأمن توقفت على جانب طريق وسرعان ما خرج منها عدة أشخاص وهم يركضون باتجاه شارع داخلي، وسط دهشة المارّة، الذين أخذ بعضهم يركض خلف الهاربين.

وتمكن سجينان كانوا داخل السيارة من فتح الأبواب والفرار بسرعة داخل البساتين في المنطقة القريبة.

وتفاجأ أفراد  قوى الأمن من جرأة السجينين، بينما أخذوا بالركض خلفهم في محاولة للقبض عليهم، دون جدوى.

وعلى الفور باشرت قوات الأمن عملية بحث وتعقب واسعة في المنطقة للقبض عليهم من جديد، ولا يزال البحث مستمرا.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

لبنان.. اشتباكات بين المتظاهرين والأمن واعتقال 17 شخصا بعد إحراق مبنى بلدية طرابلس (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب وإحراق مبنى بلدية مدينة طرابلس (شمال)، واستخدمت قوات الأمن اللبناني قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق محتجين في محيط “السرايا” (مقر حكومي).

31/1/2021

من برنامج: المسائية

السنيورة يدعو للتحقيق في الجرائم التي وقعت في الاونة الأخيرة في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة خلال مقابلة له مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن جماعة حزب الله ترتهن الدولة اللبنانية كورقة تفاوضية لصالح إيران في صراعها مع أمريكا.

المزيد من الأخبار

عالم شاب من أصول عربية يكشف معلومات مثيرة عن انقراض الديناصورات

أمير سراج، طالب فيزياء الفضاء في جامعة هارفارد(صفحة أمير على فيسبوك)

شاهد: آثار قصف المجمع العسكري في مطار أربيل

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمجمع العسكري بمطار أربيل (مواقع التواصل)

بقطع أشجار مهملة على الشاطئ.. مسن يبدع في صنع منحوتات خشبية (فيديو)

إثيوبيا: سنشعر بالامتنان إذا توسطت تركيا لحل النزاع مع السودان

لقاء سابق بين رئيسي وزراء السودان وإثيوبيا (غيتي)
الأكثر قراءة

“مصر أفضل من دون السيسي”.. رجل أعمال يقدر الديون الخارجية بضعف ما يعلنه النظام (فيديو)

أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة

السيسي و”حرية التعبير”.. وفاة طبيب داخل محبسه بالإهمال الطبي واعتقال أقارب الناشط محمد سلطان (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

محاضر بجامعة السوربون: فرنسا تستهدف المسلمين من خلال قانون “مكافحة الانعزالية”

“المقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. لماذا يفرق السيسي بين الضحايا من الجيش والأطباء؟ (فيديو)

السيسي يقول للأطقم الطبية مقابلكم عند ربنا ولن نستطيع تعويضكم (مواقع التواصل)