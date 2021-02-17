شاهد: فرار سجناء من سيارة شرطة وسط دهشة المارّة

أظهر مقطع فيديو فرار سجناء من داخل سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة برج العرب بمحافظة عكار شمالي البلاد أثناء توقف السيارة على جانب الطريق.

وأظهر مقطع فيديو سيارة لقوى الأمن توقفت على جانب طريق وسرعان ما خرج منها عدة أشخاص وهم يركضون باتجاه شارع داخلي، وسط دهشة المارّة، الذين أخذ بعضهم يركض خلف الهاربين.

وتمكن سجينان كانوا داخل السيارة من فتح الأبواب والفرار بسرعة داخل البساتين في المنطقة القريبة.

وتفاجأ أفراد قوى الأمن من جرأة السجينين، بينما أخذوا بالركض خلفهم في محاولة للقبض عليهم، دون جدوى.

وعلى الفور باشرت قوات الأمن عملية بحث وتعقب واسعة في المنطقة للقبض عليهم من جديد، ولا يزال البحث مستمرا.