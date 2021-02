شاهد: آثار قصف المجمع العسكري في مطار أربيل

نشر الصحفي الهولندي المختص بالشأن الكردي، فلاديمير فان فيلجنبيرغ، مقطع فيديو عبر صفحته في تويتر تبين حجم الدمار الذي لحق بمطار أربيل الدولي عقب قصف المجمع العسكري بالمطار ومحيطه بعاصمة إقليم كردستان (شمالي العراق)، والذي وقع الإثنين الماضي وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

وبينت الصور ومقاطع الفيديو حالة دمار نتيجة احتراق إحدى المنشآت داخل المطار، وأشار فان فيلجنبيرغ أن المتعاقدين العاملين في المطار أعربوا عن حزنهم على القتيل الذي قضى نتيجة الهجوم الصاروخي، كما أصيب ثمانية جراء الانفجار.

وبينت مقاطع الفيديو التي نشرها مركز الشرق الأوسط تفقد عناصر بالقوات الأمريكية لمكان الهجوم في المطار،ويظهر بأحد المقاطع ضابط أمريكي يقول إن حكومة الإقليم تجري تحقيقا في الوقت الحالي بقيادة فريق مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع قوات الأمن، موضحاً أن القوات الأمريكية على استعداد لتقديم المساعدة بالتحقيق بأي أسلوب تطلبه الجهات المحلية.

وكانت السلطات في إقليم كردستان العراق قد أعلنت عن العثور على السيارة المستخدمة في عملية القصف، وقد أعلنت جماعة تسمي نفسها (أولياء الدم) مسؤوليتها عن قصف المطار.

Video of the Erbil attack on the airport compound where US forces and Coalition and contractors are located pic.twitter.com/IGXMQWZBDB

من جانبه كتب حساب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، على تويتر إن الهجوم الصاروخي على أربيل “يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق”.

وأضاف “هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وألا يكون العراق حديقة خلفية لها”.

ومساء الإثنين، سقطت عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل ومحيطه بينما أعلنت جماعة تحمل اسم “سرايا أولياء الدم” مسؤوليتها عن الهجوم دون أن تُقدم ما يدل على ادعائها.

Photos of the site of Monday's rocket strike on the military compound at Erbil airport in the Kurdistan region. The contractors we spoke to at the airport are so sad about losing one of their friends in this attack. They are still in shock.

📸 Wladimir van Wilgenburg pic.twitter.com/p7gtKB21sP

— Wladimir (@vvanwilgenburg) February 17, 2021