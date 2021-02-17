بقطع أشجار مهملة على الشاطئ.. مسن يبدع في صنع منحوتات خشبية (فيديو)

يتفنن التركي “ظفر يوزوجو” في صنع تماثيل لافتة للأنظار من قطع الأشجار المهملة التي يجمعها من الشاطئ، ويعرضها بمنزله المطلّ على البحر المتوسط.

ويقيم يوزوجو (60 عاما) في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، في منزل أثري اشتراه قبل 6 أعوام بعد تقاعده من عمله في مجال السياحة.

وحوّل يوزوجو قسما من المنزل إلى ورشة يمارس فيها هوايته الجديدة، التي بدأها بعد مع ملاحظته وجود قطع أشجار مختلفة الأشكال والألوان على شاطئ البحر.

وقرّر يوزجو الاستفادة من تلك الأشجار المتناثرة على الشاطئ لصنع منحوتات، بدأها هوايةً قبل أن يتمرس فيها وتصبح مصدر دخل له أيضا.

وقال إنه وبعد كل عاصفة تهب على المنطقة يهرع “كالأطفال” إلى الشاطئ لجمع قطع الأشجار التي قذفتها الرياح ليصنع منها منحوتاته الفنية.

منحوتات.. ومنزل أثري

ويقوم يوزوجو بعرض أعماله الفنية في منزله الأثري الذي اشتراه ويبيعها للمهتمين بهذا النوع من المنحوتات.

وأكد يوزوجو أن أشكال قطع الأشجار التي يجدها على الشاطئ هي التي توحي له بفكرة المنحوتة التي يقوم بصنعها، فحجم قطعة الشجرة وتشكيلتها هي ما تحدد له شكل النحت.

ويبدع يوزوجو في صنع مجسمات مختلفة مثل الأحصنة والكلاب والجمال وغيرها عبر تجميع قطع الأشجار وتعديلها لتتحول إلى منحوتة، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة كلما ينجز عملا فنيا من تلك القطع المهملة التي يعتبرها البعض مجرد نفايات.