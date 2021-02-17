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الاحتلال يمهل مدرسة فلسطينية 96 ساعة قبل هدمها (فيديو)

17/2/2021

أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية خلال 96 ساعة بحجة البناء بدون ترخيص  ووجودها في منطقة عسكرية.

وقال مهدي دراغمة، رئيس مجلس كروب المالح، للجزيرة مباشر إن هذه المنطقة من الأغوار تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، التي  تحارب الوجود الفلسطيني بحميع مقوماته، بالرغم من انعدام الخدمات والبنى التحتية من الماء والصحة والكهرباء.

وأضاف دراغمة ” لقد تم بناء هذه المدرسة من أجل تأمين حق الأطفال الفلسطينيين في التعلم خاصة في المناطق السكنية المتفرقة من الأغوار”.

وأضاف “هذه المدرسة شكل من أشكال الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال. وتثبيت الأرض التي بنيت عليها المدرسة هو تثبيت للحق الفلسطيني في أرض الأغوار”.

وشدد دراغمة  أن قوات الاحتلال أمهلت سكان المنطقة 96 ساعة قبل أن تقوم بهدم المدرسة.

وقال  دراغمة “لقد تم توكيل محامي من هيئة مقاومة الاستيطان للدفاع عن حق هؤلاء الأطفال في التعلم. والملف موجود لدى محكمة العدل العليا التي ستبث في مسألة الهدم من عدمه”.

وقال الناشط الحقوقي فارس فقهاء “مدرسة المالح  تقوم بدور تعليمي أساسي في هذه المنطقة وقبل تأسيسها كان الأطفال يضطرون للسير على الأقدام لمدرسة الياسير أو عين البيضاء التي تبعد عشرات الكيلومترات، وهي جميعها مناطق تتميز بكثرة الجوحز جراء التدريبات التي يجريها جيش الحتلال.”

يذكر أن منطقة الأغوارالفلسطينيّة تمتدّ من مدينة بيسان حتى صفد شمالًا، ومن عين جدي حتّى النقب جنوبا ويقطن بها ما يقارب 65 ألف فلسطينيّ.  كما تمتدّ على طول الضفة الغربية، ومعظمها أراضٍ زراعيّة خصبة، تشمل الكثير من المساحات المفتوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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