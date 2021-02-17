إسرائيل تخوض حربا زراعية وصحية ضد سكان مدينة دورا بالخليل ( فيديو)

تخوض مدينة دورا وضيعاتها الزراعية في الخط الغربي لمدينة الخليل حربا مفتوحة أمام الاحتلال الذي بحرق النفايات والمخلفات الإلكترونية القادمة من إسرائيل.

وقال المهندس جبر الرجوب أحد أبناء المنطقة للجزيرة مباشر “هناك خطر محذق يتهدد الحقول الزراعية التي تشكل مصدرحياة الناس”.

وأضاف “ظاهرة حرق الخردة والمخلفات الإلكترونية ظاهرة قديمة جديدة. وهذه المواد تأتي من الداخل الإسرائيلي ليتم حرقها بصورة متعمدة في مناطق زراعية”.

وكشفت تقارير فلسطينية أن إسرائيل تعالج 40% فقط من هذه المواد بطرق سليمة في الداخل، في حين تحرق 60% المتبقة في الضفة الغربية بطرق غير قانونية وتحت أعين الاحتلال وبعيدة عن المعالجة الآمنة.

وأكد الرجوب أن قرية الكوم قرية صغيرة عدد سكانها 4 آلاف نسمة وأنه سجلت 30 حالة إصابة بالسرطان إلى جانب أمرأض خبيثة أو أخرى متصلة بالجهاز التنفسي.

وأضاف أن التقاير الطبية في الضفة الغربية أجمعت على أن السبب الرئيس في انتشار هذه الأمراض الخبيثة راجع في المقام الأول لظاهرة حرق الخردات والأدوات الإلكترونية بصورة غير مشروعة ولا إنسانية.