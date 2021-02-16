“مصر تضحي بالطلاب”.. انتفاضة إلكترونية من الجامعات ضد الوزير بعد حديثه بشأن التعليم

تصدر وسم “مصر تضحي بالطلاب” قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر في مصر، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار مناشدات الطلاب بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عن بعد خوفا من تفشي فيروس كورونا، وسط رفض حكومي.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات لوزير التعليم العالى والبحث العلمي خالد عبد الغفار، أمس الإثنين، هاجم فيها الطلبة وقال إن “الطالب مهمته التعليم فقط، ولا أعرف أن الطالب هو الذى يفرض على الجامعة ونظام التعليم نوع التعليم الذى يرغب أن يتعلمه”.

الوفيات بتزيد كل يوم و الإصابات 10 أضعاف المعلن عنه ..

وبيكابروا و عايزين ينزلونا .!!!#مصر_تضحى_بالطلاب #فولو_ومردوده pic.twitter.com/p2OzWy8gd6 — ساااارةة إحممد (@zsuEqkYNMSEdX8w) February 16, 2021

وأشار الوزير خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن “الطالب الخائف على نفسه يقعد في البيت، بعدما يقدم اعتذارًا عن المشاركة في العام الدراسي الحالي، لكن لا تفرض مجموعة رأيها على باقي طلاب مصر”.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على الحملات الإلكترونية الواسعة التى يدشنها عدد من الطلاب المصريين للمطالبة بحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا حال إجراء الامتحانات بقاعات الجامعات والمدارس.

والله أنت اللي عملك وزير ظلمك وظلمنا معاك

وكلامنا لا معاك ولا مع اللي خلاك وزير

إحنا كلامنا مع الريس هو اللي هينقذ الموقف #الامتحانات_خطر_ياريس

صحة أولادنا أهم يا ريس

#مصر_تضحي_بالطلاب pic.twitter.com/JBJtHNHdur — أبو هاشم الهاشمي الشريف (@bKGogODWvOG0f9Z) February 16, 2021

وشدد عبد الغفار على إجراء الامتحانات في موعدها المقرر “وسيشارك الطلاب إلا من يعاني من أعراض كورونا، أو خايف من المشاركة”.

وتابع أن هناك تفعيل لنظام تقبل الأعذار وفق اللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن الطالب الذى يريد الاحتفاظ بالعام الدراسي كاملًا عليه تأجيل الامتحان إلى العام المقبل.

وزير التعليم العالي: اللي مش عاوز يتعلم يقعد في البيت براحته.. لكن لازم ندي فرصة للي عاوز يتعلم ويشوف مستقبله#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/pcALEBVV9x pic.twitter.com/3WkCCzXcwF — الحكاية (@Elhekayashow) February 15, 2021

وشن طلاب مصريون عددًا من الحملات الإلكترونية خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بتحويل نظام الامتحانات ليتم عن بُعد أو تأجيلها لحين انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتوفير مناخ آمن لإجرائها.

ونجحت الحملات في إجبار وزارة التعليم العالى السبت الماضي على إعلان مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم 27 فبراير/شباط الجاري.

وأشار القرار إلى إجراء الامتحانات بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى، كما قرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

وشدد القرار على أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستجرى مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وانتقد الطلاب، وزير التعليم العالى وأشاروا إلى عقده لاجتماعات الوزارة عن طريق نظام الفيديو كونفرانس خوفًا من الإصابة بكورونا، وتساءل بعضهم لماذا يخاف على نفسه ولا يخاف علينا؟

وأشاروا إلى تكدس الطلاب في قاعات الجامعات وهو ما اعتبروه بيئة خصبة لتفشى الوباء. وأمس تصدر وسم (#اقاله_وزير_التعليم_العالي) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات وتناول انتقادات لقرار الوزارة إجراء امتحانات الجامعات رغم مخاطر كورونا.