نتمنى أن ينتهي هذا الألم.. طفلان يرويان لـ”الجزيرة مباشر” معاناتهما مع غسيل الكلى (فيديو)

حاورت “الجزيرة مباشر” الطفلين الفلسطينييْن عبيدة (11 سنة) ومحمد (10 أعوام) اللذين يعانيان من مشاكل في الكلى، ويعيشان تحت رعاية جديهما، في ظل غياب والديهما خلف قضبان سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر الطفلان عن شعورهما خلال عملية الغسيل ورجائهما أن تنتهي معاناتهما وأن يواصلا الدراسة بشكل طبيعي مثل زملائهما، وأضاف عبيدة “أرجو أن تُزرع لي قرنية”، في إشارة إلى مشاكل بعينيه.

ووجّه جد الطفلين رسالة لكل من يستطيع المساعدة، راجيًا أن يمد أهل الخير يد المساعدة لهذين الطفلين، وأن يسهم قدر الإمكان في إنهاء ألمهما، مشيرًا إلى أن زراعة الكلى هي الحل الأمثل لحفيديه، وفق توصية الأطباء المختصين.