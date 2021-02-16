عملية قرصنة واسعة تستهدف شركات ومؤسسات فرنسية

أعلنت الهيئة الفرنسية لأمن نظم المعلومات الإثنين عن اكتشاف اختراق حاسوبي كبير استهدف “هيئات ومؤسسات فرنسية عدة” عبر برنامج سنتريون الفرنسي الذي يضم بين عملائه شركات كبرى ووزارة العدل.

وكانت فرنسا تعرضت في فترات سابقة لموجة كبرى ومتواصلة من عمليات القرصنة التي استهدفت وزارة الصحة، فيما تعرض موقع وزارة المالية الفرنسية على الإنترنت إلى عملية تجسس معلوماتي سطا خلالها القراصنة على مجموعة هامة من الوثائق تتعلق بمعلومات حول مجموعة العشرين وكذلك معلومات حول التجارة والتمويل الدوليين.

🖥️Les cyberattaques sont en hausse ! Depuis le début du confinement les cyberattaques ont été multiplié par quatre. Jean-François Vanderplancke, le sécrétaire général de l'ANSSI Normandie en explique les raisons.@ANSSI_FR https://t.co/hgc9SopYsG — RCF Haute-Normandie (@RCFNormandie276) February 11, 2021

وقالت الهيئة العامة لأمن نظم المعلومات في فرنسا إن معدل القرضنة المعلوماتية التي استهدفت المؤسسات الفرنسية تضاعف أربع مرات منذ بدء عليمات الحجر الصحي.

وقال المتخصص في الأمن المعلوماتي في شركة ويفستون جيروم بيلوا إن هذا الهجوم “يذكّرنا بأساليب استخدمتها في السابق مجموعة ساندوورم”، وهي مجموعة من قراصنة الانترنت، يعتقد أنهم على صلة بالاستخبارات الروسية. “لكن هذا لا يعني أنها هي”، حسب قوله.