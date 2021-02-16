البث الحي
الأخبار

عملية قرصنة واسعة تستهدف شركات ومؤسسات فرنسية

فرنسا تؤكد أنها تعرضة لموجة من عمليات القرصنة الأليكترونية منذ بداية الحجر الصحي (رويترز)
فرنسا تؤكد أنها تعرضة لموجة من عمليات القرصنة الأليكترونية منذ بداية الحجر الصحي (رويترز)
15/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202112:45 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الهيئة الفرنسية لأمن نظم المعلومات الإثنين عن اكتشاف اختراق حاسوبي كبير  استهدف “هيئات ومؤسسات فرنسية عدة” عبر برنامج سنتريون الفرنسي الذي يضم بين عملائه شركات كبرى ووزارة العدل.

وكانت فرنسا تعرضت في فترات سابقة لموجة كبرى ومتواصلة من عمليات القرصنة التي استهدفت وزارة الصحة، فيما تعرض موقع وزارة المالية الفرنسية على الإنترنت إلى عملية تجسس معلوماتي سطا خلالها القراصنة على مجموعة هامة من الوثائق تتعلق بمعلومات حول مجموعة العشرين وكذلك معلومات حول التجارة والتمويل الدوليين.

وقالت الهيئة العامة لأمن نظم المعلومات في فرنسا إن معدل القرضنة المعلوماتية التي استهدفت المؤسسات الفرنسية  تضاعف أربع مرات منذ بدء عليمات الحجر الصحي.

وقال المتخصص في الأمن المعلوماتي في شركة ويفستون جيروم بيلوا إن هذا الهجوم “يذكّرنا بأساليب استخدمتها في السابق مجموعة ساندوورم”، وهي مجموعة من قراصنة الانترنت، يعتقد أنهم على صلة بالاستخبارات الروسية. “لكن هذا لا يعني أنها هي”، حسب قوله.

المصدر : الفرنسية + مواقع فرنسية

حول هذه القصة

واشنطن بوست: عمليات قرصنة متطورة طالت وزارات وهيئات أمريكية وروسيا تنفي صلتها

كشفت صحيفة الواشنطن بوست تعرض وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد، لعملية اختراق إلكتروني موسعة مستمرة منذ أشهر وراءها قراصنة تابعون للحكومة الروسية.

15/12/2020
المزيد من الأخبار

العراق.. اللحظات الأولى لسقوط صاروخين داخل مطار أربيل (فيديو)

دخان يتصاعد فوق أربيل بعد سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل (رويترز)

الأزهر ينفي صحة تصريح منسوب للشيخ الطيب.. ماذا قال؟

الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر (منصات التواصل)

شاهد: أعنف موجة ثلوج تضرب اليونان منذ 12 عاما

اليونان تشهد أعنف موجة من تساقط الثلوج (رويترز)

احتدام الخلاف السياسي بين الرئيس التونسي ورئيس الوزراء.. إليك التفاصيل

احتدام الخلافات السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

“قلبي يوجعني”.. حكاية أم تضطر يوميا إلى ربط ابنتها في عمود خيمة (فيديو)

(الجزيرة)

بوتيرة متسارعة.. تركيا تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري (فيديو)

صاروخ أتماجا أرض-بحر (مواقع التواصل)

طبيب يثير سخرية رواد مواقع التواصل بمشهد تمثيلي عن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

الطبيب اللبناني ربيع شاهين خلال تصوير مشهد حصوله على لقاح كورونا (مواقع التواصل)