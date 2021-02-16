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“مصر فيها تداول سلطة”.. عمرو أديب يهاجم رئيس البرلمان السابق (فيديو)

الإعلامي المصري الموالي للنظام عمرو أديب (مواقع التواصل)
الإعلامي المصري الموالي للنظام عمرو أديب (مواقع التواصل)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202111:41 AM (مكة المكرمة)

شن الإعلامي المصري المقرب من السلطة عمرو أديب هجوما حاد على رئيس مجلس النواب (البرلمان) السابق علي عبد العال لعدم مشاركته في جلسات المجلس.

وبلهجة حادة خاطبه أديب قائلًا “أنت عليك دورة وعلينا أن نتعلم تداول السلطة فاليوم أنت رئيس وغدًا أنت نائب”.

وعقد البرلمان المصري أولى جلساته في الـ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، واختار حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية) دعم المستشار حنفى الجبالي رئيسًا للبرلمان، مما دفع علي عبد العال الرئيس السابق بالنزول إلى مقعد النواب.

 

وعقب اختيار الجبالي للرئاسة بأغلبية الأصوات، غادر عبد العال البرلمان مسرعا وهو يبكي، بحسب صحف مصرية.

وتابع أديب قائلًا إن الرئيس السابق للبرلمان “زعلان وشايف أن ليس له مكان في المجلس. من يوم ما قام بأداء اليمين لم يذهب للمجلس”.

وخاطب عبد العال بالقول “إذا كنا بنتكلم عن الحياة السياسية اليوم فعلينا تعلم قواعدها، فاليوم أنت رئيس وغدا أنت نائب ولك في الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نموذجًا، الذى خرج بالأمس يقول إنه يبدأ اليوم عملًا جديدًا، بعدما ترك منصب رئيس أكبر دولة في العالم”.

وأشاد أديب في الوقت ذاته برئيس البرلمان السابق وأشار إلى أن في عهده (2016-2020) تم إقرار أكثر من 500 من القوانين كانت متأخرة وساهمت في تفعيل واستكمال الدستور المصري.

وجاءت تصريحات أديب “الهجومية” عقب كشف البرلماني مصطفي بكري، أمس الإثنين، عن قيامه بزيارة عبد العال في منزله وسؤاله عن سبب عدم مشاركته في جلسات البرلمان على مدار الشهر الماضي.

وأفاد بكري لصحف مصرية بأن عبد العال قال له “مترضليش إني كنت رئيس برلمان وأجي أبقي نائب دلوقتي سيبني شوية، لكن أنا متقبل ما حدث وهذا هو التغيير الطبيعي”.

من جهتها، صرحت مصادر مقربة من عبدالعال، لوسائل إعلام محلية، اعتزامه تقديم استقالته من البرلمان بعد رفضه الحصول على المكأفاة المالية التى يمنحها البرلمان للنواب عن مشاركتهم في جلسات المجلس.

وربط البعض بين نية عبد العال وما حدث عند توليه منصب رئاسة البرلمان عام 2016، إذ استقال حينها رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار سري صيام، من مجلس النواب وأرجع مقربون منه السبب في ذلك إلى عدم اختياره رئيسًا للبرلمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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