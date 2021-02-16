“مصر فيها تداول سلطة”.. عمرو أديب يهاجم رئيس البرلمان السابق (فيديو)

شن الإعلامي المصري المقرب من السلطة عمرو أديب هجوما حاد على رئيس مجلس النواب (البرلمان) السابق علي عبد العال لعدم مشاركته في جلسات المجلس.

وبلهجة حادة خاطبه أديب قائلًا “أنت عليك دورة وعلينا أن نتعلم تداول السلطة فاليوم أنت رئيس وغدًا أنت نائب”.

وعقد البرلمان المصري أولى جلساته في الـ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، واختار حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية) دعم المستشار حنفى الجبالي رئيسًا للبرلمان، مما دفع علي عبد العال الرئيس السابق بالنزول إلى مقعد النواب.

عمرو أديب منتقدا موقف رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال: ‌#مصر فيها تداول سلطة#المسائية pic.twitter.com/qG4qwl5oYl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2021

وعقب اختيار الجبالي للرئاسة بأغلبية الأصوات، غادر عبد العال البرلمان مسرعا وهو يبكي، بحسب صحف مصرية.

وتابع أديب قائلًا إن الرئيس السابق للبرلمان “زعلان وشايف أن ليس له مكان في المجلس. من يوم ما قام بأداء اليمين لم يذهب للمجلس”.

وخاطب عبد العال بالقول “إذا كنا بنتكلم عن الحياة السياسية اليوم فعلينا تعلم قواعدها، فاليوم أنت رئيس وغدا أنت نائب ولك في الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نموذجًا، الذى خرج بالأمس يقول إنه يبدأ اليوم عملًا جديدًا، بعدما ترك منصب رئيس أكبر دولة في العالم”.

عن أزمة علي عبدالعال.. عمرو أديب يوجه سؤالا هاما للبرلمان: هو اللي مابيروحش المجلس بتعملوله إيه؟#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/pcALEBVV9x pic.twitter.com/DHZw8yC3B0 — الحكاية (@Elhekayashow) February 15, 2021

وأشاد أديب في الوقت ذاته برئيس البرلمان السابق وأشار إلى أن في عهده (2016-2020) تم إقرار أكثر من 500 من القوانين كانت متأخرة وساهمت في تفعيل واستكمال الدستور المصري.

وجاءت تصريحات أديب “الهجومية” عقب كشف البرلماني مصطفي بكري، أمس الإثنين، عن قيامه بزيارة عبد العال في منزله وسؤاله عن سبب عدم مشاركته في جلسات البرلمان على مدار الشهر الماضي.

وأفاد بكري لصحف مصرية بأن عبد العال قال له “مترضليش إني كنت رئيس برلمان وأجي أبقي نائب دلوقتي سيبني شوية، لكن أنا متقبل ما حدث وهذا هو التغيير الطبيعي”.

عمرو أديب: قريت حوار لمصطفى بكري بيقول إن رئيس البرلمان السابق زعلان وحاسس إنه ملهوش دور.. دي الحياة السياسية ياجماعة#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/7hlIFJnFOM pic.twitter.com/MpmCLqvu6Q — الحكاية (@Elhekayashow) February 14, 2021

من جهتها، صرحت مصادر مقربة من عبدالعال، لوسائل إعلام محلية، اعتزامه تقديم استقالته من البرلمان بعد رفضه الحصول على المكأفاة المالية التى يمنحها البرلمان للنواب عن مشاركتهم في جلسات المجلس.

وربط البعض بين نية عبد العال وما حدث عند توليه منصب رئاسة البرلمان عام 2016، إذ استقال حينها رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار سري صيام، من مجلس النواب وأرجع مقربون منه السبب في ذلك إلى عدم اختياره رئيسًا للبرلمان.