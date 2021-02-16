شاهد: ماذا تفعل عجوز سورية فوق ركام منزلها؟

رصد مقطع مصور امرأة عجوز تعيش وسط ركام منزلها، بجبل الزاوية بسوريا، وهي تقوم بتقليم عريشة العنب فوق منزلها المتهدم.

واقترب المصور من العجوز التى تجاوزت الـ 75 عاما وتحتفظ بحيويتها، وسآلها عما تفعل فوق ذلك الركام؟ فردت بوجه مبتسم قائلة إنها تقوم بتقلم عريشة العنب رغم هذا الركام والدمار المحيط بها.

وأشارت العجوز السورية إلى أن منزل أسرتها تهدم جراء القصف بالبراميل المتفجرة منذ فترة، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش مع أخيها فوق ركام منزلها رافضة النزوح إلى المخيمات التى تعانى وضعًا إنسانيًا مترديًا.

وأضافت أنها نزحت من مدينة أخرى إلى منزل أخيها، لكن المنزل تعرض للقصف بالبراميل مما تسبب في هدمه، إلا أنهم قرروا عدم تركه والعيش فوق ركامه ومحاولة إعادة إعماره ولو برعاية وتقليم عريش العنب.