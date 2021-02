تقرير: بايدن يتجنب الاتصال بنتنياهو حتى لا يعطيه دفعة قبل الانتخابات

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول التقليل من تأثير المكالمة الهاتفية الأولى له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لا تمثّل المكالمة دعما لنتنياهو قبل انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس/آذار المقبل.

ونقل مصدران بحزبين سياسيين إسرائيليين على اتصال بمسؤولي إدارة بايدن لصحيفة (جيروزاليم بوست) القول إن الإدارة تشعر بالقلق من إعطاء انطباع بالتدخل في الانتخابات المقبلة، أو أن يحاول نتنياهو الترويج للمكالمة من أجل كسب نقاط سياسية، وفق تقرير الصحيفة نفسها.

وأوضح المصدران أن الأمر الدقيق الذي يحرص بايدن على إيصاله هو أنه “لا توجد علاقة خاصة مع نتنياهو”، في حين أقرّ نتنياهو، أمس الإثنين، بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن العلاقات بينهما “قوية للغاية”.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، للصحفيين إن الرئيس بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن نفى البيت الأبيض، الجمعة الماضية، تعمّد تجاهل بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم إدراجه حتى الآن في قائمة من المكالمات الهاتفية المبكرة مع قادة أجانب منذ توليه منصبه، في 20 يناير/كانون ثانٍ الماضي.

