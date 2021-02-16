“بطلعش”.. حملة إلكترونية كبرى ضد هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين (فيديو)

دشن ناشطون فلسطينيون وعرب، أمس الإثنين، حملة تضامنية مع أصحاب المنازل التى تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها في القدس بدعوى عدم حصولها على ترخيص.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له المنازل الفسطينية وأصحابها على يد قوات الاحتلال.

وأشارت الحملة إلى أن قوات الاحتلال قامت بهدم أكثر من 190 منزلًا وبيتًا في عام 2020، في حين هدمت نحو 25 منزلًا منذ بداية عام 2021 بدعوى عدم حصولهم على تصريح.

و”بطلعش”، هي كلمة فلسطينية تعنى عدم ترك المنزل والخروج منه. ورفعت الحملة شعار “لتكون بيوتنا بيوتهم.. كما قدسهم قدسنا”.

#بطلعش

صباح الورد والياسمين🌷🍓

متابعي الذين أحترمهم وأقدرهم كل بصفته وشخصه

ياريت نغرد كلنا على هذا الوسم #بطلعش

لإيصال صوت إخواتنا في فلسطين الذين يجبرهم الاحتلال الحقير على ترك منازلهم وسأظل أقول..التطبيع خيانة..والمطبعون خونة أيا كانت جنسيتهم💔#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/wh5vhpYYih — 🍓🌙جـارة القـمـر🌜🍓 (@jaratolqamar184) February 16, 2021

ونوهت الحملة عبر مقطع فيديو مصور أن أصحاب البيوت تُركوا بلا مآوى هم وأسرهم.

وأطلق الحملة ملتقى “كلنا مريم العالمي” بالتعاون مع 140مؤسسة عالمية، كما لاقت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين والإعلاميين العرب.

كلمات من نار 🔥

من فم الشيخ رائد صلاح

مهما كمموا الأفواه ومهما فعلوا مع شيخ الأقصى في حبسه يبقى صوته صادحا بالحق والدفاع عن المسجد الأقصى..#بطلعش pic.twitter.com/Dl2K79tZ12 — 🧪⚗shi®️een 🧬🔬 (@bentelshikh) February 16, 2021

ومن جانبه أعلن الفنان السوري يحيي حوى تضامنه مع الحملة وقال في كلمة مصورة “مبطلعش من بيتي في القدس ولو دفعولي فيه مال الدنيا”.

وطالب الناشطون بتوسيع نطاق الحملة، من أجل الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس وأهلها.