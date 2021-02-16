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“بطلعش”.. حملة إلكترونية كبرى ضد هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين (فيديو)

فلسطيني من "صور باهر" يعترض على هدم المنازل في القرية بالضفة الغربية شرقي القدس المحتلة
فلسطيني من "صور باهر" يعترض على هدم المنازل في القرية بالضفة الغربية شرقي القدس المحتلة
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202102:33 PM (مكة المكرمة)

دشن ناشطون فلسطينيون وعرب، أمس الإثنين، حملة تضامنية مع أصحاب المنازل التى تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها في القدس بدعوى عدم حصولها على ترخيص.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له المنازل الفسطينية وأصحابها على يد قوات الاحتلال.

 

وأشارت الحملة إلى أن قوات الاحتلال قامت بهدم أكثر من 190 منزلًا وبيتًا في عام 2020، في حين هدمت نحو 25  منزلًا منذ بداية عام 2021  بدعوى عدم حصولهم على تصريح.

و”بطلعش”، هي كلمة فلسطينية تعنى عدم ترك المنزل والخروج منه. ورفعت الحملة شعار “لتكون بيوتنا بيوتهم.. كما قدسهم قدسنا”.

ونوهت الحملة عبر مقطع فيديو مصور أن أصحاب البيوت تُركوا بلا مآوى هم وأسرهم.

وأطلق الحملة ملتقى “كلنا مريم العالمي” بالتعاون مع 140مؤسسة عالمية، كما لاقت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين والإعلاميين العرب.

 

ومن جانبه أعلن الفنان السوري يحيي حوى تضامنه مع الحملة وقال في كلمة مصورة “مبطلعش من بيتي في القدس ولو دفعولي فيه مال الدنيا”.

وطالب الناشطون بتوسيع نطاق الحملة، من أجل الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس وأهلها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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