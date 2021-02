الهند.. مصرع 45 جراء انزلاق حافلة ركاب بقناة مياه (فيديو)

لقي 45 هنديا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انزلاق حافلة ركاب في قناة مائية تابعة لمنطقة سيدهي بولاية مادهيا براديش (وسط الهند)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، ونجا سبعة من ركاب الحافلة (كانت تقل أكثر من 46 راكبًا في حين أنها مخصصة لـ34 راكبًا فقط) وتمكنوا من تخليص أنفسهم وسبحوا خارجها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقل نحو 50 إلى 60 راكبًا، على الرغم من أن سعتها نحو 35 راكبًا.

وقالت أنجولاتا باتلي، إحدى مسؤولي الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا “لقد انتشلنا 45 جثة من القناة المائية، على عمق 30 قدما (1.9 أمتار)، وجرى إنقاذ سبعة أشخاص”، مضيفة “نحن مستمرون في أعمال الإغاثة إذ إن هناك راكبيْن أو ثلاثة في عداد المفقودين”.

#BREAKING: in the Indian state of Madhya Pradesh, 45 bodies have been recovered after a bus plunged into a canal. pic.twitter.com/aJWVS0uDBb — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) February 16, 2021

At least 37 passengers were killed when a bus plunged into a canal in the central Indian state of Madhya Pradesh on Tuesday pic.twitter.com/yMtzymHs2I — Saudi Expats (@ksaexpats) February 16, 2021

وقُطِعت المياه عن القناة للمساعدة في أعمال الإغاثة ولتمكين فرق الإنقاذ من مواصلة عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وبيّنت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمهّر سكان المنطقة حول القناة في محاولة لمتابعة عملية استخراج الحافلة من المياه وانتشال الجثث، وأخرجت فرق التعامل مع الكوارث الحافلة من القناة بمساعدة رافعتين.

#MadhyaPradesh | At least 37 people have died in Madhya Pradesh's Sidhi district, about 560 km from state capital Bhopal, after a bus fell off a bridge into a canal this morning at around 7:30 AM. #volftv #Sidhibusaccident #News #Accident #NewsAlert pic.twitter.com/vKHtsAPsmN — The Voice Of Liberty® (@VOLFdotTV) February 16, 2021

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، وأمرت حكومة الولاية بصورة منفصلة بإجراء تحقيق، كما أشارت السلطات الهندية إلى فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب انزلاق الحافلة ووقوع الضحايا، وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعازي لعائلات ضحايا الحادثة التي وصفها بـ”المروِّعة”، وأعلنت الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية عن تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

At least 37 passengers were killed when a bus plunged into a canal in the central Indian state of Madhya Pradesh, police told AFP as recovery efforts continued. https://t.co/xXp9SJISyv — SBS News (@SBSNews) February 16, 2021