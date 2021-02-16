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الهند.. مصرع 45 جراء انزلاق حافلة ركاب بقناة مياه (فيديو)

16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202109:13 PM (مكة المكرمة)

لقي 45 هنديا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء انزلاق حافلة ركاب في قناة مائية تابعة لمنطقة سيدهي بولاية مادهيا براديش (وسط الهند)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، ونجا سبعة من ركاب الحافلة (كانت تقل أكثر من 46 راكبًا في حين أنها مخصصة لـ34 راكبًا فقط) وتمكنوا من تخليص أنفسهم وسبحوا خارجها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقل نحو 50 إلى 60 راكبًا، على الرغم من أن سعتها نحو 35 راكبًا.

وقالت أنجولاتا باتلي، إحدى مسؤولي الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا “لقد انتشلنا 45 جثة من القناة المائية، على عمق 30 قدما (1.9 أمتار)، وجرى إنقاذ سبعة أشخاص”، مضيفة “نحن مستمرون في أعمال الإغاثة إذ إن هناك راكبيْن أو ثلاثة في عداد المفقودين”.

وقُطِعت المياه عن القناة للمساعدة في أعمال الإغاثة ولتمكين فرق الإنقاذ من مواصلة عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وبيّنت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمهّر سكان المنطقة حول القناة في محاولة لمتابعة عملية استخراج الحافلة من المياه وانتشال الجثث، وأخرجت فرق التعامل مع الكوارث الحافلة من القناة بمساعدة رافعتين.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادث، وأمرت حكومة الولاية بصورة منفصلة بإجراء تحقيق، كما أشارت السلطات الهندية إلى فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب انزلاق الحافلة ووقوع الضحايا، وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التعازي لعائلات ضحايا الحادثة التي وصفها بـ”المروِّعة”، وأعلنت الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية عن تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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