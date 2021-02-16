السيسي: المسار السياسي ليس وحده حقوق (فيديو)

هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوات المطالبة بحق التعبير عن الرأي، قائلا إن “المسار السياسي ليس فقط هو الحقوق”.

وشدد السيسي اليوم الثلاثاء- خلال افتتاح عدد من المشروعات الصحية- على أن المعارضة السياسية مقبولة شريطة تفهم الوضع القائم قائلا “المسار السياسي ليس هو وحده فقط هو الحقوق”، على حد قوله.

وتابع “من حق الناس أن تعبر عن رأيها ويكون هناك معارضة ولكن الهدف منها هو تحسين أحوال الناس مش المعارضة للمعارضة ومش تعبير للرأى علشان الناس تتكلم وفقط”.

وتمركز حديثه حول الزيادة السكانية، وأشار إلى أنها تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التى تواجهها الدولة بشكل قوي، على حد وصفه.

وطالب السيسي المصريين بالعمل على الحد من النمو السكاني إلى 400 ألف في السنة وإلا لن يشعروا بالتحسن الاقتصادي.

وشدد السيسي، الذي لديه أربعة أولاد، على ضرورة ألا يفكر المصريون في إنجاب أكثر من طفلين.

غير أنه أكد أن الدولة لا تفكر في إصدار قوانين للحد من النمو السكاني.

وناشد المواطنين قائلا “عشمان فيكوا أننا نغير ثقافة تعدد الأطفال والإنجاب، حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وعشمان في الحكومة والناس”، موجها رسالة للمواطنين “والله أنتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وتفهموا أن أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

كما تطرق في حديثه إلى صحة الأطفال المصريين، وحذر من “تناول الأطفال الصغار الطعام بكثرة حتى لا يصابوا بالسمنة”.

أردف قائلا “الأمر يحتاج إلى إرادة، وهذه القضية للشباب والشابات المتزوجين، الزيادة السكانية فى منتهى الأهمية، للحفاظ على صحة الأطفال، ولدينا مليون طفل يعانون التقزم ومليونان يعانون من فقر الدم و3 أو 4 ملايين لديهم سمنة، ليس هناك انتباه للأطفال”.

وتابع “الأطفال يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية والاطلاع على كافة أمورهم، وبالتالى لو كان لدينا 3 أو 4 أطفال مش هنقدر نعمل كده”.

وحذر السيسي من زيادة السكان قائلا “ما لم ينخفض النمو السكان إلى 400 ألف في السنة صدقونى لن نشعر أبدا وتفضل الدولة تجرى، مش احنا اللى بنعانى الشعب هو اللي هيعانى، في النهاية ابنك أوبنتك لن يجدوا مستوى تعليما جيدا ولا فرصة تغذية جيدة ولا فرصة عمل؟”

وطالب الأسر المصرية بالحديث مع أولادها عن مخاطر الزيادة السكانية والتعامل معها كقضية خطيرة، وأشار إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى إرادة حقيقية من المصريين، لمواجهة آثارها الكبيرة فى مواجهة التنمية.