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محلل سوداني للجزيرة مباشر: تسليم البشير للجنائية الدولية سينهى الشكوك حول محاكمته (فيديو)

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (وكالة الأنباء السودانية)
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (وكالة الأنباء السودانية)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202101:44 PM (مكة المكرمة)

قال المحلل السوداني ماهرأبو الجوخ،  إن تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من رموز النظام السابق إلي المحكمة الجنائية الدولية، سينهى كافة الشكوك حول عدم محاكمتهم وسينفى شبهة انحيازالقضاء.

وأشار أبو الجوخ في تصريحات للجزيرة مباشر، إلى أن التوقيع على إتفاقية السلام جعل هذا القرار مسألة دستورية بجانب قانونيته.

وتأتي تصريحات أبو الجوخ تعليقا على تصريح عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايشي قبل يومين، والذى أشار فيه إلى أن الحكومة السودانية ستسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك عقب التوقيع على برتوكول مع فريق المحكمة الجنائية الدولية الزائر للخرطوم يضمن محاكمتهم، عضو إلا أنه لم يحدد ما إذا كان سيتم محاكمتهم فى مقر المحكمة في لاهاي أو محاكمتهم داخليا عن طريق محكمة مختلفة.

 

وشدد الجوخ، على ضرورة الذهاب إلى لاهاي ومحاكمة المتهمين لأن ذلك يعد اعترافا بأن كل المتهمين بارتكاب جرائم في حق الشعب السوداني سيمثلون أمام الجنائية الدولية.

وأردف قائلا إن تسليمهم ينهى كل الشكوك في عدم محاكمتهم، ويزيل أي شبهة أن القضاء سيكون منحازا.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان، بارود صندل، إنه وفق اتفاقية السلام جوبا تضمنت تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن الخلاف في الاجراءات والقانونين السودانية تمنع تسليم السودانين.

واقترح صندل في تصريحات للجزيرة مباشر، أن تشكل محاكمة “هجينة” على أن تعقد في السودان، أو أن تعقد  سودانية خالصة بمراقبة الجنائية الدولة.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب حسمها، مثل هل سيتم إطلاق سراح المتهمين قبل تسليمهم إلى الجنائية الدولية، أم تستمر محاكمتهم ويتم تسليمهم عقب صدور الأحكام عليهم؟ وتابع قائلا إن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى مناقشة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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