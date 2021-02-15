طبيب تونسي يعزف لمرضى كورونا في يوم الحب (فيديو)

تداول رواد موقع فيسبوك في تونس مقطعا مصورا يظهر طبيبا تونسيا وهو يعزف على آلة الكمان لمرضى كورونا للتخفيف عنهم بمناسبة يوم الحب.

ونشر الطبيب محمد صالح سيالة المقطع على صفحته على فيسبوك وهو يعزف للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الهادي شاكر.

وقال سيالة إنه قام بهذا الأمر من أجل بث الأمل في المرضى، مضيفا أن هذا واجبه كطبيب وفنان لأن “أهم علاج هو الأمل”.

وقال إنه يكفيه رد المرضى من خلال دموع الفرح في عيونهم.

وأشاد تونسيون بما فعله الطبيب واعتبروه شعورا إنسانيا للترويح عن المرضى في ظل الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها.

وسجلت تونس أكثر من 223 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 7 آلاف شخص، فيما تعافى أكثر من 182 ألف شخص.