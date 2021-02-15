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لا يزال للحلم بقية.. احتفاء واسع بمسن سوري خلال أدائه الامتحانات الجامعية (فيديو)

عبد الكريم البكري وهو يؤدي امتحان التاريخ بجامعة أدلب بسوريا (مواقع التواصل)
عبد الكريم البكري وهو يؤدي امتحان التاريخ بجامعة أدلب بسوريا (مواقع التواصل)
15/2/2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صورة لطالب في الستين من عمره يؤدي امتحانا لمادة التاريخ بجامعة إدلب.

وترجع الصورة المتداولة لعبد الكريم البكري الذي يدرس حاليا بالفرقة الثانية في قسم التاريخ بكلية الآداب.

وكشف مغردون أن البكري حصل على مركز متقدم خلال نتائج الفرقة الأولى بقسم التاريخ رغم تقدمه في العمر.

وأشار بكري إلى أن قراره باستكمال دراسته في هذا العمر يرجع إلى عدم تمكنه من استكمال تعليمه في الصغر نظرا للظروف المعيشية القاسية ومرض والده.

وتحت وصف “هرمنا ولم تهرم أحلامنا ” تفاعل مغردون مع صورة بكري عبر موقع تويتر، وأشار بعضهم إلى أن الأحلام لا تقف أمامها سنوات العمر.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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