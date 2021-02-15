لا يزال للحلم بقية.. احتفاء واسع بمسن سوري خلال أدائه الامتحانات الجامعية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صورة لطالب في الستين من عمره يؤدي امتحانا لمادة التاريخ بجامعة إدلب.

وترجع الصورة المتداولة لعبد الكريم البكري الذي يدرس حاليا بالفرقة الثانية في قسم التاريخ بكلية الآداب.

وكشف مغردون أن البكري حصل على مركز متقدم خلال نتائج الفرقة الأولى بقسم التاريخ رغم تقدمه في العمر.

#الحاج_عبد_الكريم_البكري طالب سنة ثانية في كلية الآداب قسم التاريخ

– سوف تستمر مسيرة النصر حتى يرفرف علمنا في كل أنحاء سوريا#جامعة_إدلب pic.twitter.com/PXSoEAkjep — Thamer Ahmad Hammoud (@Thamer_Hammoud) February 14, 2021

وأشار بكري إلى أن قراره باستكمال دراسته في هذا العمر يرجع إلى عدم تمكنه من استكمال تعليمه في الصغر نظرا للظروف المعيشية القاسية ومرض والده.

وتحت وصف “هرمنا ولم تهرم أحلامنا ” تفاعل مغردون مع صورة بكري عبر موقع تويتر، وأشار بعضهم إلى أن الأحلام لا تقف أمامها سنوات العمر.