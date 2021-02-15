لا يزال للحلم بقية.. احتفاء واسع بمسن سوري خلال أدائه الامتحانات الجامعية (فيديو)

قال تقرير إخباري لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن عشرات الخادمات الفلبينيات تعرضن للاحيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن وجدن أنفسهن ضحايا مؤامرة تهريب وتجنيد للعمل كخادمات سوريا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صورة لطالب في الستين من عمره يؤدي امتحانا لمادة التاريخ بجامعة إدلب.
وترجع الصورة المتداولة لعبد الكريم البكري الذي يدرس حاليا بالفرقة الثانية في قسم التاريخ بكلية الآداب.
لا يزال للحلم بقية.. احتفاء واسع بمسن #سوري انتشرت صوره خلال اجرائه الامتحانات الجامعية#هاشتاج #سوريا@ajmhashtag pic.twitter.com/Mlv55SeQ2G
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2021
وكشف مغردون أن البكري حصل على مركز متقدم خلال نتائج الفرقة الأولى بقسم التاريخ رغم تقدمه في العمر.
#الحاج_عبد_الكريم_البكري طالب سنة ثانية في كلية الآداب قسم التاريخ
– سوف تستمر مسيرة النصر حتى يرفرف علمنا في كل أنحاء سوريا#جامعة_إدلب pic.twitter.com/PXSoEAkjep
— Thamer Ahmad Hammoud (@Thamer_Hammoud) February 14, 2021
وأشار بكري إلى أن قراره باستكمال دراسته في هذا العمر يرجع إلى عدم تمكنه من استكمال تعليمه في الصغر نظرا للظروف المعيشية القاسية ومرض والده.
وتحت وصف “هرمنا ولم تهرم أحلامنا ” تفاعل مغردون مع صورة بكري عبر موقع تويتر، وأشار بعضهم إلى أن الأحلام لا تقف أمامها سنوات العمر.
لا زال على قيد الأمل ..#جامعة_ادلب pic.twitter.com/DxBL5RLOBE
— Hafez Taraman (@hafeztaraman) February 14, 2021
الحاج عبد الكريم البكري
طالب في كلية الآداب قسم التاريخ سنة ثانية جامعة ادلب
رجل قارئ من الطراز الأول
أهدى مكتبة كلية الآداب ما يزيد عن 120 كتاب
معظم علاماته بين ال 80 و 90#جامعة_ادلب pic.twitter.com/VVslDYxGon
— أحمد محمدحمود خرمه (@a_famk) February 14, 2021