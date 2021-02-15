الصحة العالمية تحذر: السرطان يهدد حياة الأطفال

أفادت منظمة الصحة العالمية أن السرطان يمثل أحد الأسباب الرئيسية المتسببة في وفيات الأطفال والمراهقين في العالم، ‏وأن نسبة الحالات المسجلة بلغت 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام واحد و19 عاما.

وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان المخ وأورام الغدد اللمفاوية والأورام ‏الصلبة، والأورام العصبية تمثل أهم أنواع مرض السرطان الذي يصيب الأطفال.

In high-income countries, 8 out of 10 children with cancer will survive. In low and middle-income countries, only 2 out of 10 children with cancer will survive. 💗 Every child deserves a healthy life. +INFO: https://t.co/y3g7vqV0sz #ChildhoodCancer: #throughourhands pic.twitter.com/R4FNlpjwK8 — PAHO/WHO (@pahowho) February 14, 2021

وشددت المنظمة على جملة من الحقائق المرتبطة بخريطة الإصابات ومعدلات الشفاء في العالم، إذ أوضحت أن نسبة الشفاء في البلدان النامية التي تتمتع بارتفاع في الدخل أكثر تصل إلى 80%، في حين أن نسبة الشفاء في البلدان المنخفضة أومتوسطة الدخل لا تتجاوز 20%.

وعزت المنظمة الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان أثناء مرحلة الطفولة إلى الخطأ في إجراء التشخيص ‏أو التأخر في إجرائه، أو إلى الجوانب الطبية الأخرى المرتبطة بالرعاية وإهمال العلاج أوارتفاع معدلات الانتكاس.

واعتبرت المنظمة أن الإبكار في تشخيص السرطان قد يساعد على استجابة المريض للعلاج الناجع ويزيد من احتمال بقائه على قيد الحياة وتخفيف معاناته وتقليل تكاليف العلاج الباهظ الذي قد يستدعي في غالب الأحيان تدخلا جراحيا أو علاجا كيميائيا.

For families with children and teenagers who are fighting #cancer. For survivors. For families who have lost a beloved child to cancer. We see you. Our hearts are with you and with your warriors. #InternationalChildhoodCancerDay #ChildhoodCancerDay pic.twitter.com/TTcpTHzbVa — World Health Organization Western Pacific (@WHOWPRO) February 15, 2021

وتفاعلت العديد من المنظمات الصحية والحقوقية العربية والدولية مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، إذ أكدت على أهمية التوعية بسرطان الأطفال، وتمكين الأطفال المصابين بحقوقهم الكاملة التي تتمثل في توفيرالدواء والحصول على العلاج الصحيح والعناية الضامنة لكرامته كإنسان.

من حقوق الأطفال مرضى السرطان الحصول على معالجين متعددي التخصصات الطبية من ذوي الخبرة في علاج السرطان لهذه الفئة.#معدنهم_ذهب🎗 @sanadccsa

⁧#اليوم_العالمي_لسرطان_الأطفال pic.twitter.com/RJASFxXwlb — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) February 15, 2021

في #اليوم_العالمي_لسرطان_الأطفال، نحيي كل الأبطال الصغار الشجعان الذين يواجهون المرض بقوة وصبر، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. #قدرة_الإنسانية pic.twitter.com/FDAgE3bS9o — مركز صواب (@sawabcenter) February 15, 2021

وتوقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما ستبلغ هذه النسبة على مستوى العالم 60%.