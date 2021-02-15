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الصحة العالمية تحذر: السرطان يهدد حياة الأطفال

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن العالم مقبل على كارثة بسبب السرطان (مواقع التواصل الاجتماعي)
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن العالم مقبل على كارثة بسبب السرطان (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202108:02 PM (مكة المكرمة)

أفادت منظمة الصحة العالمية أن السرطان يمثل أحد الأسباب الرئيسية المتسببة في وفيات الأطفال والمراهقين في العالم، ‏وأن نسبة الحالات المسجلة بلغت 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام واحد و19 عاما.

وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان المخ وأورام الغدد اللمفاوية والأورام ‏الصلبة، والأورام العصبية تمثل أهم أنواع مرض السرطان الذي يصيب الأطفال.

وشددت المنظمة على  جملة من الحقائق  المرتبطة بخريطة الإصابات ومعدلات الشفاء في العالم، إذ أوضحت أن نسبة الشفاء في البلدان النامية التي تتمتع بارتفاع في الدخل أكثر تصل إلى 80%، في حين أن نسبة الشفاء في البلدان المنخفضة أومتوسطة الدخل لا تتجاوز 20%.

وعزت المنظمة الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان أثناء مرحلة الطفولة إلى الخطأ في إجراء التشخيص ‏أو التأخر في إجرائه، أو إلى الجوانب الطبية الأخرى المرتبطة بالرعاية وإهمال العلاج أوارتفاع معدلات الانتكاس.

واعتبرت المنظمة أن الإبكار في تشخيص السرطان قد يساعد على استجابة المريض للعلاج الناجع ويزيد من احتمال بقائه على قيد الحياة وتخفيف معاناته وتقليل تكاليف العلاج الباهظ الذي قد يستدعي في غالب الأحيان تدخلا جراحيا أو علاجا كيميائيا.

وتفاعلت العديد من المنظمات الصحية والحقوقية العربية والدولية مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، إذ أكدت على أهمية التوعية بسرطان الأطفال، وتمكين الأطفال المصابين بحقوقهم الكاملة التي تتمثل في توفيرالدواء والحصول على العلاج الصحيح والعناية الضامنة لكرامته كإنسان.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيما ستبلغ هذه النسبة على مستوى العالم 60%.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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