عراقي يحول منزله إلى متحف بأكثر من 5 آلاف قطعة (فيديو)

حول العراقي فخري الجوال الطائي من مدينة الموصل القديمة على جمع أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، وذلك في محاولة للحفاظ على الذاكرة التراثية للمدينة وحمايتها من الدمار.

وقال فخري الطائي إن فكرة المتحف الشخصي نابعة من رغبة شخصية ومحصلة علاقة خاصة مع مدينة الموصل، وإن الغاية من جمع المقتنيات ناجم عن الدمار الذي طال مدينة الموصل خلال الحروب التي شهدتها طوال العقدين الماضيين وأتى على الكثير من المقتنيات التراثية.

وأفاد الطائي أنه غايته من هذا المتحف الشخصي هو “الحفاظ على ذاكرة الموصل وحمايتها من الاندثار، في حين أن رسالتي للأجيال المقبلة تتمثل في ضرورة المحافظة على تراث الآباء والأجداد، لأن من ليس له ماض ليس له مستقبل”

وشدد فخري الطائي على أن هذه القطع التراثية والأثرية هي ملك لمدينة الموصل وللعراق بجيمع أطيافه، فهي تجمع الكل وتوحد أبناء العراق من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين.

وقال”إنني اطمح لبناء متحف موصلي كبير بمواصفات تراثية كبرى في مدينة الموصل يضم جميع مقتنيات المدينة عبر تاريخها الطويل لا سيما أنها لا تتوفر حتى الآن على متحف خاص بالمدينة.“