طبيب يثير سخرية رواد مواقع التواصل بمشهد تمثيلي عن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

تحول مقطع فيديو ترويجي للقاح كورونا في لبنان، إلى مادة رائجة تداولها رواد مواقع التواصل بسبب مشهد تمثيلي.

وظهرت ممرضة خلال المقطع المصور وهى تمسك بإبرة التلقيح استعدادا لغرسها في ذراع أحد أطباء مستشفى رفيق الحريري بشكل تمثيلي، لكنها لم تضغط على الإبرة.

ونشر الطبيب ربيع شاهين المقطع المصور على حسابه عبر موقع إنستغرام، في إطار الترويج لحملة التلقيح، التى انطلقت قبل يومين في لبنان، إلا أنه سرعان ما حذفه بعد انتقاد رواد مواقع التواصل له.

لكن الفيديو بالفعل سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل، وسط تشكيك رواد مواقع التواصل في جدوى التلقيح وفاعليته.

الانتقادات التى طالت الفيديو دفعت بالطبيب ربيع شاهين لنشر مقطع صوتي يعترف فيه بأن الفيديو كان مشهدا تمثيليا بعدما حصل على اللقاح بالفعل.

وأوضح أنه أثناء حصوله على اللقاح تم التقاط عدد من الصور له، لكن سرعان مع طلب منه فريق العمل تسجيل فيديو مصور لتشجيع الناس على اللقاح فقام بالتصوير ولم يكن يعلم أن الممرضة لم تضع الحقنة في موضعها الصحيح.

وحث شاهين الشعب اللبناني على تلقي اللقاح، مؤكدا أنه لا يسبب أى ألم أو أعراض أخرى.

How to turn the arrival of vaccines to your country into a media 🤡 circus, Part 2 : (in video #lebanon minister of health actually administers a vaccine to a lady surrounded by a barrage of cameras 😱😱) #COVID19 https://t.co/EqXW3gwcPo

— Jessy El Murr جيسي المرّ (@jessytrends) February 14, 2021