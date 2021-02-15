البث الحي
الأخبار

طبيب يثير سخرية رواد مواقع التواصل بمشهد تمثيلي عن تلقي لقاح كورونا (فيديو)

الطبيب اللبناني ربيع شاهين خلال تصوير مشهد حصوله على لقاح كورونا (مواقع التواصل)
الطبيب اللبناني ربيع شاهين خلال تصوير مشهد حصوله على لقاح كورونا (مواقع التواصل)
15/2/2021

تحول مقطع فيديو ترويجي للقاح كورونا في لبنان، إلى مادة رائجة تداولها رواد مواقع التواصل بسبب مشهد تمثيلي.

وظهرت ممرضة خلال المقطع المصور وهى تمسك بإبرة التلقيح استعدادا لغرسها في ذراع أحد أطباء مستشفى رفيق الحريري بشكل تمثيلي، لكنها لم تضغط على الإبرة.

 

ونشر الطبيب ربيع شاهين المقطع المصور على حسابه عبر موقع إنستغرام، في إطار الترويج لحملة التلقيح، التى انطلقت قبل يومين في لبنان، إلا أنه سرعان ما حذفه بعد انتقاد رواد مواقع التواصل له.

لكن الفيديو بالفعل سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل، وسط تشكيك رواد مواقع التواصل في جدوى التلقيح وفاعليته.

الانتقادات التى طالت الفيديو دفعت بالطبيب ربيع شاهين لنشر مقطع صوتي يعترف فيه بأن الفيديو كان مشهدا تمثيليا بعدما حصل على اللقاح بالفعل.

 

وأوضح أنه أثناء حصوله على اللقاح تم التقاط عدد من الصور له، لكن سرعان مع طلب منه فريق العمل تسجيل فيديو مصور لتشجيع الناس على اللقاح فقام بالتصوير ولم يكن يعلم أن الممرضة لم تضع الحقنة في موضعها الصحيح.

وحث شاهين الشعب اللبناني على تلقي اللقاح، مؤكدا أنه لا يسبب أى ألم أو أعراض أخرى.

إلا أن بعض المغردين اعتبروا ذلك عذرا غير مقبول.

وتشهد لبنان ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت حتى الآن 399 ألف حالة، في حين بلغت نسبة الوفيات 3993 منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

السنيورة يدعو للتحقيق في الجرائم التي وقعت في الاونة الأخيرة في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة خلال مقابلة له مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن جماعة حزب الله ترتهن الدولة اللبنانية كورقة تفاوضية لصالح إيران في صراعها مع أمريكا.

كورونا.. لبنان يبدأ حملة التلقيح والسعودية تمدد الإغلاق وغزة تخفف القيود

بدأ لبنان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، بينما أعلنت السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوما إضافيا اعتبارا من مساء اليوم، وفي قطاع غزة عاد العمل داخل المؤسسات الحكومية.

14/2/2021
المزيد من الأخبار

محلل سوداني للجزيرة مباشر: تسليم البشير للجنائية الدولية سينهى الشكوك حول محاكمته (فيديو)

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته (وكالة الأنباء السودانية)

شاهد: يابانيون يسجلون لحظات الرعب أثناء وقوع زلزال فوكوشيما

زلزال فوكوشيما أصاب نحو مائة شخص (رويترز)

دراسة بريطانية تحدد معاقل تفشي جائحة كورونا

دراسة بريطانية تشير إلى أن السوبر ماركت معقل تفشى الفيروس

استعانت بـ”غراء الغوريلا” لتثبيت شعرها فدخلت غرفة العمليات (فيديو)

تمكنت الأمريكية تيسيكا من فك شعرها الملتصق بالغراء بعد شهر كامل من المعاناة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

الفنان المصري عبد الله الشريف

وزير الخارجية المصري: نرصد يوميا كل ما يبثه الإعلام في قطر ليكون محل مراجعة (فيديو)

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)