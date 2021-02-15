صيادو عكا للجزيرة مباشر: إسرائيل تريد تهجيرنا حتى عن البحر (فيديو)

اتهم صيادون فلسطينيون بمدينة عكا الحكومة الإسرائيلية بفرض عمليات تهجير غير مباشرة على صيادي عكا.

وقالوا في تصريحات للجزيرة مباشر، إن القوانين التي فرضت على الصيادين بشكل عام في فلسطين مقيدة لعملية الصيد إلا أنها في عكا كانت أشد صرامة.

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية فرضت قيودا تعيق أي عملية صيد، بجانب شروط مشددة على نوعية الشباك التي يستخدمونها في الصيد.

وعن نوعية القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، أشار الصيادون إلى سكب مواد كيمائية في البحر مما دفع السمك إلى الهروب من ساحل عكا بعدما كان يعرف في الماضي بـ”ذهب العالم”، بجانب تحويل الساحل إلى مسابح ونواد للصيد الرياضي “في محاولة لتهجيرنا عن مهنتنا كما يحاولون تهجيرنا من مدننا”، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسمح لهم إلا بالصيد في مساحة لا تتجاوز 7 كيلو مترات خلف عكا، مما أعاق عملية الصيد وأدى لمشهد ركود عملية الصيد وتوقف المراكب عن الحركة.