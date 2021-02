شاهد: نائبة الرئيس الأمريكي وزوجها يفاجئان فريقا طبيا في يوم الحب

فاجأت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجها دوغ إمهوف، العاملين بمجال الرعاية الصحية في عطلة نهاية الأسبوع، ووزعا عليهم الهدايا والحلوى والورود بمناسبة يوم الحب.

وتوقف الزوجان في زيارة غير مخطط لها، عند مركز طبي في العاصمة واشنطن وقاما بتوزيع سلال الحلوى على الأطباء وطاقم التمريض وتبادلا معهم الأحاديث الودية والتقطا معهم الصور.

Kamala Harris made a surprise visit to the DC VA. Here’s the reaction as @VP and @SecondGentleman arrived. Genuine happiness all the way around.

وشارك إمهوف زوجته البالغة من العمر (56 عامًا)، صورًا لـ “المفاجأة السارة” بحسب وصفه، على حساباته في منصات التواصل.

وقال “في عطلة نهاية الأسبوع وفي عيد الحب، قلوبنا مع أبطال الرعاية الصحية الذين يعملون على مدار الساعة لدعم بلدنا خلال هذا الوقت العصيب”.

This Valentine’s Day weekend, our hearts are with the health care heroes working around-the-clock to support our country during this difficult time.

I'm so glad Sec.@DenisMcDonough and Kari McDonough could join us as we thanked the hardworking staff at the DC VA Medical Center. pic.twitter.com/8Z6N4o5fS8

— Douglas Emhoff (@SecondGentleman) February 13, 2021