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شاهد: نائبة الرئيس الأمريكي وزوجها يفاجئان فريقا طبيا في يوم الحب

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي توزع الحلوى على فرق طبية في عيد الحب (فرانس برس)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي توزع الحلوى على فرق طبية في عيد الحب (فرانس برس)
15/2/2021

فاجأت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجها دوغ إمهوف، العاملين بمجال الرعاية الصحية في عطلة نهاية الأسبوع، ووزعا عليهم الهدايا والحلوى والورود بمناسبة يوم الحب.

وتوقف الزوجان في زيارة غير مخطط لها، عند مركز طبي في العاصمة واشنطن وقاما بتوزيع سلال الحلوى على الأطباء وطاقم التمريض وتبادلا معهم الأحاديث الودية والتقطا معهم الصور.

وشارك إمهوف زوجته البالغة من العمر (56 عامًا)، صورًا لـ “المفاجأة السارة” بحسب وصفه، على حساباته في منصات التواصل.

وقال “في عطلة نهاية الأسبوع وفي عيد الحب، قلوبنا مع أبطال الرعاية الصحية الذين يعملون على مدار الساعة لدعم بلدنا خلال هذا الوقت العصيب”.

وفي أغسطس/آب الماضي، احتفلت هاريس وإيمهوف بالذكرى السنوية السادسة لزواجهما.

والتقت هاريس بإيمهوف وهو أب لطفلين في موعد حددته صديقتها المقربة في عام 2013، حسبما ذكرت مجلة (بيبول) الأمريكية.

وتعارف العالم على تاريخ 14 فبراير/شباط من كل عام ليكون عيدا للحب، رغم الشك في الرواية الحقيقية لأصل هذا العيد، والاختلاف حول الاحتفال به.

وفي فيديو آخر شاهده أكثر من 4 ملايين شخص على تويتر، ظهرت كامالا وهي تركض صعودًا ونزولًا على 58 من درجات نصب لنكولن التذكاري المقابل لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية

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