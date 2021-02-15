شاهد: نائبة الرئيس الأمريكي وزوجها يفاجئان فريقا طبيا في يوم الحب

فاجأت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجها دوغ إمهوف، العاملين بمجال الرعاية الصحية في عطلة نهاية الأسبوع، ووزعا عليهم الهدايا والحلوى والورود بمناسبة يوم الحب.

وتوقف الزوجان في زيارة غير مخطط لها، عند مركز طبي في العاصمة واشنطن وقاما بتوزيع سلال الحلوى على الأطباء وطاقم التمريض وتبادلا معهم الأحاديث الودية والتقطا معهم الصور.

Kamala Harris made a surprise visit to the DC VA. Here’s the reaction as @VP and @SecondGentleman arrived. Genuine happiness all the way around. pic.twitter.com/0DC5gtcqXv — VoteVets (@votevets) February 13, 2021

وشارك إمهوف زوجته البالغة من العمر (56 عامًا)، صورًا لـ “المفاجأة السارة” بحسب وصفه، على حساباته في منصات التواصل.

وقال “في عطلة نهاية الأسبوع وفي عيد الحب، قلوبنا مع أبطال الرعاية الصحية الذين يعملون على مدار الساعة لدعم بلدنا خلال هذا الوقت العصيب”.

This Valentine’s Day weekend, our hearts are with the health care heroes working around-the-clock to support our country during this difficult time. I'm so glad Sec.@DenisMcDonough and Kari McDonough could join us as we thanked the hardworking staff at the DC VA Medical Center. pic.twitter.com/8Z6N4o5fS8 — Douglas Emhoff (@SecondGentleman) February 13, 2021

وفي أغسطس/آب الماضي، احتفلت هاريس وإيمهوف بالذكرى السنوية السادسة لزواجهما.

والتقت هاريس بإيمهوف وهو أب لطفلين في موعد حددته صديقتها المقربة في عام 2013، حسبما ذكرت مجلة (بيبول) الأمريكية.

My wife Kari and I were honored to join @VP Kamala Harris and second gentleman Douglas Emhoff at the @DCVAMC today in showing our appreciation for VA's dedicated healthcare workers charged with caring for our nation’s Veterans. pic.twitter.com/6lmvrbAoEb — Office of the Secretary of Veterans Affairs (@SecVetAffairs) February 13, 2021

وتعارف العالم على تاريخ 14 فبراير/شباط من كل عام ليكون عيدا للحب، رغم الشك في الرواية الحقيقية لأصل هذا العيد، والاختلاف حول الاحتفال به.

وفي فيديو آخر شاهده أكثر من 4 ملايين شخص على تويتر، ظهرت كامالا وهي تركض صعودًا ونزولًا على 58 من درجات نصب لنكولن التذكاري المقابل لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.