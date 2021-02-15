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شاهد: فنان يمني يرسم لوحة باستخدام 17 ألف دبوس

15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202106:41 PM (مكة المكرمة)

استخدم الرسام اليمني عزيز المعافري أكثر من 17 ألف دبوس لرسم لوحة للموسيقي اليمني أيوب طارش.

وقال المعافري، وهو من ريف مدينة تعز وسط اليمن، للجزيرة مباشر إن رسم اللوحة خلال 40 ساعة تقريبا.

وحكى المعافري الصعوبات التي يواجهها كفنان تشكيلي في السكن خلال الدراسة لعدم قدرته على تأجير منزل.

وذكر أنه يواجه صعوبة كبيرة في توفير المواد والألوان اللازمة لعمله كفنان تشكيلي بسبب ظروف الحرب والحصار التي يمر بها اليمن.

واستعرض المعافري للجزيرة مباشر عددا من أبرز لوحاته، خاصة تلك التي تعكس حياة الريف اليمني.

المصدر : الجزيرة مباشر

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