استعانت بـ”غراء الغوريلا” لتثبيت شعرها فدخلت غرفة العمليات (فيديو)

كانت الأسابيع الماضية بمثابة رحلة من المتاعب خاضتها الأمريكية تيسيكا براون، وهي امرأة من لويزيانا استخدمت غراء (الغوريلا) لتثبيت شعرها بدلًا من بخّاخ التصفيف.

وفي أحد أيام يناير/كانون الثاني الماضي، اكتشفت تيسيكا (40 عامًا) أن البخاخ قد نفد فبحثت عن بديل لحين شراء بخاخ جديد ثم لجأت إلى صمغ الغوريلا المعروف ظنًا منها أنه سيؤدي الغرض. لكنها وقعت في ورطة عندما التصق (الصمغ الدائم) مع الشعر بفروة رأسها ولم تفلح محاولاتها لفكه أو إزالته، فخرجت بفيديو عبر تطبيق تيك توك لتشرح القصة طلبًا للمشورة ولتحذر الفتيات من استخدامه، وهو المقطع الذي حظي بانتشار واسع وشاهده نحو 36 مليون شخص.

وتعاطف رواد منصات التواصل مع تيسيكا وحاولوا الاطمئنان عليها ومتابعة حالتها وأغرقوا مشاركاتها بكلمات التشجيع وبعض الانتقاد، بينما بدأ آخرون بجمع تبرعات لعلاجها.

وعرض آخرون مقترحات حول كيفية المساعدة. كما واجه أطفالها السخرية في المدرسة بسبب الفيديو.

وأخيرًا، بعد أكثر من شهر من الحادث، تمت إزالة الصمغ من شعر تيسيكا بفضل جراح تجميل في لوس أنجلوس، والذي أمضى ساعات يوم الأربعاء الماضي باستخدام مذيب محلي الصنع لإنجاز المهمة.

وقالت تيسيكا لوسائل إعلام محلية في اليوم التالي “لقد تحول الأمر من مخيف إلى مرعب ثم إلى حد كبير من التعذيب. لكن في هذه المرحلة راحة كبيرة”. وقالت إنه لو عاد بها الزمن إلى ذلك اليوم لكانت ارتدت قبعة.

وجربت تيسيكا العديد من العلاجات الموصى بها -الزيوت والأسيتون وخل التفاح- ولكن لم ينجح شيء، ومع مرور الأيام شعرت أن تسريحة ذيل الحصان أصبحت أكثر إحكاما وضيقًا على فروة رأسها مثل نمل أحمر يرقص على جمجمتها.

وقالت إنها ذهبت إلى عيادة الطوارئ حيث بدأت الممرضات العلاج بالأسيتون، مضيفة “كان يحترق لدرجة أن قلبي كان ينبض بسرعة كبيرة، لذلك كان علينا أن نتوقف”.

وأخبرتها ممرضة أن الإجراء سيستغرق على الأرجح 20 ساعة، لذلك طلبت مواصلة العلاج في المنزل بمساعدة والدتها وأخواتها. لكنهم لم يحرزوا تقدمًا يذكر.

لكن الدكتور مايكل أوبينغ، وهو جراح التجميل من لوس أنجلوس، عرض إزالة الصمغ من رأسها مجانًا. وأجرى العملية يوم الأربعاء الماضي وهي تحت تأثير التخدير الخفيف.

بعد ذلك، تمكنت من تمشيط شعرها بأصابعها، وقالت إن الطبيب سيعطيها المزيد من علاجات فروة الرأس لمنع تساقط شعرها.

Dr. Michael Obeng, who performed the procedure, said all it took was a combination of medical grade adhesive remover, aloe vera, olive oil and acetone to remove it pic.twitter.com/vPeZ3Dj2mr

— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 11, 2021