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“ست فوق الأربعين”.. أغنية راب لإعلامي مصري تفجر جدلا على منصات التواصل (فيديو)

الإعلامي المصري جابر القرموطي يقدم أغنية راب عن النساء فوق الأربعين (مواقع التواصل)
الإعلامي المصري جابر القرموطي يقدم أغنية راب عن النساء فوق الأربعين (مواقع التواصل)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202111:39 AM (مكة المكرمة)

أشعل الإعلامي المصري جابر القرموطي الجدل مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية راب قال إنه يدافع من خلالها عن المرأة التي بلغت سن الأربعين.

وطرح القرموطي أغنيته (ست فوق الأربعين) قبل أيام عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، وظهر فيها مرتديًا زي مغني الراب وكذلك القلادة المعدنية وسلسلة الرقبة والقبعة.

وشاركت في أداء الأغنية المطربة ميادة نصري التي أكد في تصريحات لوسائل إعلام، أن القرموطي اختارها لتجاوزها عامها الأربعين كي تعبر بصدق وحرية عما تمر به. وتعد الأغنية مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية.

وتدور فكرة الأغنية حول رجل يقلل من شأن النساء والذي يجسد دوره القرموطي، بينما تلعب ميادة دور المرأة الأربعينية التي تنجح في تغيير أفكاره.

وقال القرموطي عبر حساباته إن الأغنية تدور في إطار تفاعلي وترصد الجدل بين الرجل والمرأة بعد إتمام عقدها الرابع من العمر، وذلك بعدما شعر بالاستفزاز من تقليل البعض من دورها.

ولفت إلى أنه لا يبحث عن الشهرة ولكنه يناقش قضايا المجتمع المصري بشكل مختلف ومنها قضية المرأة الأربعينية التي يتم تهميشها رغم تأثيرها العظيم، معقّبًا “أنا شبعت تريندات”.

وعبر وسم يحمل نفس اسم الأغنية، تفاعل مغردون مع أداء القرموطي، وجاءت أغلب التعليقات ساخرة إلى جانب بعض التغريدات التي تراوحت بين الانتقاد والدعم.

ولم تخلُ التعليقات أيضًا من ربط الأمر بالسياسة، إذ عزا بعضهم اتجاه القرموطي للغناء بعدما غضب عليه النظام وحجّمه إعلاميًا.

وليست تلك المرة الأولى التي يثير فيها جابر القرموطي ضجة أو جدلًا، فقد كانت له واقعة شهيرة في برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية عندما أجرى حوارًا مع شخص تنكر في شكل “فيروس كورونا” وفجر حينها موجة من السخرية.

ولم تكن تلك أولى تجارب القرموطي في الغناء، فقد شارك العام الماضي عبر منصاته بأغنية “بكره هنعيش” التي قال إنها تحارب التحرش بالنساء، وجاءت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لكنها لم تكن من نوعية أغاني الراب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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