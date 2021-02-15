“ست فوق الأربعين”.. أغنية راب لإعلامي مصري تفجر جدلا على منصات التواصل (فيديو)

أشعل الإعلامي المصري جابر القرموطي الجدل مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية راب قال إنه يدافع من خلالها عن المرأة التي بلغت سن الأربعين.

وطرح القرموطي أغنيته (ست فوق الأربعين) قبل أيام عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، وظهر فيها مرتديًا زي مغني الراب وكذلك القلادة المعدنية وسلسلة الرقبة والقبعة.

وشاركت في أداء الأغنية المطربة ميادة نصري التي أكد في تصريحات لوسائل إعلام، أن القرموطي اختارها لتجاوزها عامها الأربعين كي تعبر بصدق وحرية عما تمر به. وتعد الأغنية مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية.

وتدور فكرة الأغنية حول رجل يقلل من شأن النساء والذي يجسد دوره القرموطي، بينما تلعب ميادة دور المرأة الأربعينية التي تنجح في تغيير أفكاره.

جابر القرموطي موهبة تستحق الدفن😂😂😂 — Nezar Zolfackar (@NZolfackar) February 13, 2021

وقال القرموطي عبر حساباته إن الأغنية تدور في إطار تفاعلي وترصد الجدل بين الرجل والمرأة بعد إتمام عقدها الرابع من العمر، وذلك بعدما شعر بالاستفزاز من تقليل البعض من دورها.

ولفت إلى أنه لا يبحث عن الشهرة ولكنه يناقش قضايا المجتمع المصري بشكل مختلف ومنها قضية المرأة الأربعينية التي يتم تهميشها رغم تأثيرها العظيم، معقّبًا “أنا شبعت تريندات”.

جابر القرموطئ حمو بيكا الاربعين https://t.co/LpYF4ZLmUt — ahmed frag (@ahmedfr64375187) February 13, 2021

وعبر وسم يحمل نفس اسم الأغنية، تفاعل مغردون مع أداء القرموطي، وجاءت أغلب التعليقات ساخرة إلى جانب بعض التغريدات التي تراوحت بين الانتقاد والدعم.

ولم تخلُ التعليقات أيضًا من ربط الأمر بالسياسة، إذ عزا بعضهم اتجاه القرموطي للغناء بعدما غضب عليه النظام وحجّمه إعلاميًا.

#جابر_القرموطي كان بيعرض وبيشيد بالنظام وبيطبل للسيسي لغاية ما نسى نفسه وغلط ف السيسي وانتقد النظام قعدوه ف البيت بيقشر بصل للمدام فزهق م ريحة البصل ومفيش اى قناة راضية تشغله. بدأ ف الغناء وبقى يغنى مهرجانات و م فئة الشعب المطحون .اصل ياقرموطى المتغطى بالسيسي عريان pic.twitter.com/xdinsVMDZa — المﻻك الحزين (@Lido8080) February 10, 2021

وليست تلك المرة الأولى التي يثير فيها جابر القرموطي ضجة أو جدلًا، فقد كانت له واقعة شهيرة في برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية عندما أجرى حوارًا مع شخص تنكر في شكل “فيروس كورونا” وفجر حينها موجة من السخرية.

ولم تكن تلك أولى تجارب القرموطي في الغناء، فقد شارك العام الماضي عبر منصاته بأغنية “بكره هنعيش” التي قال إنها تحارب التحرش بالنساء، وجاءت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لكنها لم تكن من نوعية أغاني الراب.

3/3 أما إنسان اليوم فنسأل الله السلامة فهكذا أصبح حاله 👇🏿👇🏿 الكلام على إيه – جابر القرموطي يستضيف فيروس كورونا على الهواء https://t.co/7rHV3Fzuw4 — عمرو محمد درويش Amr M Darwish (@AmrMMDarwish) March 11, 2020

سمعت أغنية الإعلامي جابر القرموطي .. و الله دمها خفيف و فيها شقاوة .. مش فاهمة مزعلاكم فى إيه ..

انتوا بس إللي تموتوا فى النكد 😁😁😁#ست_فوق_الأربعين — Israaelhakeem (@Israaelhakeem2) February 14, 2021