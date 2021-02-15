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الجزيرة مباشر تحاور أول مذيعة محجبة في إيطاليا (فيديو)

14/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202112:40 AM (مكة المكرمة)

حاورت الجزيرة مباشر الإعلامية تسنيم سالم أول مذيعة محجبة في إيطاليا، والتي تقدم برنامجًا عن الدين الإسلامي وثقافته.

وتحدثت تسنيم (21 عامًا) إلى برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر عن بداياتها في الظهور الإعلامي من خلال تطبيق تيك توك، وكيف شجعها محيطها الأسري والاجتماعي على الحديث بشأن الإسلام وثقافته.

وعن طريقتها في تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، قالت تسنيم إنها لا ترد على الانتقادات بصورة حادة، وإنما تحاول تغيير الصورة المشوهة عن الإسلام بطريقة هادئة وهادفة، وتوظّف خفة الدم المصرية، والتي اكتسبتها من عائلتها، في تقديم صورة مشرّفة عن الإسلام.

وتسنيم إيطالية من أصول مصرية، تدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة روما، ويعمل والدها إمامًا لمسجد الفتح في العاصمة الإيطالية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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