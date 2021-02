كيف استطاعت أستراليا ونيوزيلندا القضاء على فيروس كورونا؟

تمكنت استراليا ونيوزيلندا من القضاء على الفيروس كورونا بفضل استراتجية مندمجة تقوم على الحدود المشددة، وعمليات الاحتواء المحلية الصارمة إلى جانب الالتزام الكامل من قبل سكان البلدين، حسب تقرير إخباري.

واعتبر تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن نجاح التجربتين الأسترالية والنيوزيلندية في مواجهة فيروس كورونا يعود إلى سياسة العزل الصارمة القائمة على معادلة “اختبار+تتبع +عزل” التي اعتمدت لتحقيق معدل حدوث إصابة منخفض لا يتجاوز حدود 10 حالات في كل 100 ألف نسمة.

في مارس/ آذار الماضي، أعطت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن مواطنيها 48 ساعة فقط للتحضير لعملية إغلاق شاملة طالت جميع المتاجر والمدارس غير الضرورية، وكانت النتيجة أن البلد لم يشهد سوى بضع عشرات من الحالات اليومية.

واستمرت سياسة العزل الصارمة لأكثر من شهر بقليل قبل رفعه ببطء. وفي غضون ذلك تم القضاء على الفيروس بشكل فعال في منطقة بحر تسمان، فيما اختارت مدينة كانبيرا عزلا أكثر مرونة، لكنها حققت النتيجة نفسها تقريبًا.

وفي مايو/أيار اختفى فيروس كوفيد 19 فعليًا من البلاد. ومنذ ذلك الحين كانت حالات العدوى المسجلة محليًا نادرة وهي تنتج بشكل منهجي عن انتهاكات في نظام الحدود.

