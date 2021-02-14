مصر.. الطلاب يتفاعلون مع قرارات وزير التعليم بشأن الامتحانات.. ماذا قالوا؟

تباينت ردود أفعال الطلبة وأولياء الأمور في مصر على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات خلال الموسم الدراسي الجاري، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

جاء ذلك بعدما عقد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن امتحانات العام الدراسي الجاري، قدّم خلاله عددًا من القرارات الوزارية المنظمة لامتحانات العام الحالي، مع تأجيل الامتحانات بأشكالها الثلاثة (الورقية، العملية، والإلكترونية) لبعد انتهاء أجازة نصف العام.

وقال شوقي إن الوزارة قررت استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل محدود لعدد من المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن الطلاب في الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لن تُعقد لهم امتحانات، في حين ستؤجل امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي للصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي امتحانات، وسيُعقد امتحان واحد تحريري للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية (مواد داخل المجموع) والحضور سيكون ليوم واحد فقط.

وفي السياق، سيُعقد اختبار شهري واحد لجميع المواد والحضور ليوم واحد فقط مع أخذ متوسط ​​درجة الاختبارات الثلاثة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وعبّر الطلاب عن صدمتهم من القرارات الجديدة، مستغربين من الامتحان في جميع المواد الدراسية في يوم واحد، وسأل بعضهم عن حال شبكة الإنترنت والسيرفر عند دخول الطلبة عليه في وقت واحد.

هيمتحنوا فى المدارس ازاى

السيرفر هيستحمل ولا هتبقى حرقة دم وخلاص

اولى وتانيه ثانوى تمتحن فى البيت#طارق_شوقي #الترم_الأول pic.twitter.com/qKgG1MLMjt — 🌻Om Shady🌻 (@OmShady369) February 14, 2021

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات طارق شوقي هيخلينا نسقط كلنا 🥺💖. — جنه' (@gangona__) February 14, 2021

#طارق_شوقي

يعني انا همتحن كل المواد في يوم واحد اعملها ازاااي دي؟! مادة كل يوم وكنت بنجح بالعافية pic.twitter.com/EJb8PJRO7F — Aya (@Aya61023693) February 14, 2021

وعبّر آخرون عن دهشتهم من موقف وزير التعليم العالي لا سيّما بعد قرارات شوقي، وذهب بعضهم إلى أن قرارات التعليم العالي لن تكون أقل حدة.

مش عارفه اجيبهالكوا ازاي! بس تقريبا وزير التعليم العالي هيطلع يعليّ ع قرارات طارق شوقي وهيشلوحنا 🙂💔 #مطلبناش_تاجيل_اونلاين_ياريس pic.twitter.com/PrHyP0o7wh — ⚡22_74 🦅 (@M29192033) February 14, 2021

لما دي قرارات طارق شوقي اومال وزير التعليم العالي هيعمل فينا ايه؟ هيعمل فينا ايه؟ pic.twitter.com/khExwKiLFb — Nagham_elabd (@Naghamelabd2) February 14, 2021

سيشهد التاريخ أن طارق شوقي اول من امتحن الترم الواحد في يوم واحد في اختبار واحد في ورقه واحده

لكل الموااااااد في ثلاث سااااعاااااات

حسبي الله ونعم الوكيل فيك pic.twitter.com/nDpwElHzz1 — بنات مصر اجدع بنات (@lyly01330072) February 14, 2021

#طارق_شوقي

مش هامه قرارات الرياسه وراح مشوح بإيده كده ..

اه مش همه حد pic.twitter.com/xhCNlQCsjM — 💗 مروة فايد 💗 (@molan1820) February 14, 2021

وبخصوص الشهادة الإعدادية، أعلن شوقي تأجيل جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، فضلًا عن عقد امتحانات تحريرية للشهادة الإعدادية، في يونيو/حزيران المقبل، داخل لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

وفي الثانوية العامة، تأجلت جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وسيُعقد امتحان إلكتروني للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية في لجان بالمدرسة، بينما سيُعقد اختبار شهري إلكتروني لمختلف المواد من المنزل، وبالنسبة للثالث الثانوي تأجلت جميع امتحانات المواد خارج المجموع لنهاية العام الدراسي، في حين سيُعقد امتحان تجريبي إلكتروني من المنزل في أبريل/نيسان المقبل، وستُعقد امتحانات إلكترونية للشهادة الثانوية في يونيو/حزيران القادم ضمن لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

وزير التعليم : امتحان الإعدادية والثانوية في لجان تقليدية آخر العام#صدى_البلد pic.twitter.com/lRTnHB964T — صدى البلد (@baladtv) February 14, 2021

وفي الآونة الأخيرة، طالب أولياء الأمور بتأجيل الامتحانات حفاظًا على صحة أبنائهم، لا سيّما مع ارتفاع عدد الإصابات في مصر، وعدم توافر لقاح مناسب حتى الآن.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 173 ألفًا و203 مصابين، قضى منهم متأثرًا بإصابته 9 آلاف و935 مصابًا، في حين تعافت 134 ألفًا و638 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 109 ملايين و249 ألفًا و889 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و408 آلاف و55 مصابًا، في حين تعافت 81 مليونًا و301 ألفًا و902 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.