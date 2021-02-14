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مانشستر سيتي يهزم توتنهام بثلاثية ويحلق في الصدارة (فيديو)

13/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202112:58 AM (مكة المكرمة)

فاز مانشستر سيتي على توتنهام 3- صفر في المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي ليواصل السيتي تصدره لجدول المسابقة.

وواصل الألماني إيلكاي غندوغان التألق وسجل هدفين لصالح مانشستر سيتي في الدقيقتين 50 و66 من عمر المباراة، ليقود الفريق لتحقيق الانتصار رقم 16 على التوالي في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل غندوغان 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري.

وافتتح رودريغو هيرنانديز التسجيل للسيتي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، فيما توقف رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه إلى مسابقة دوري أبطال أوربا.

ويملك السيتي مباراة واحدة مؤجلة، وتتبقى 15 جولة على نهاية المسابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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