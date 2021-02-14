عاهد الله ألا يترك شخصا جائعا.. مسلم يفتح مطعمه مجانا في باريس للطلبة (فيديو)

تمكّن الشاب الفرنسي من أصول مغربية إبراهيم بورقية الذي ولد وتربى مفي منطقة (مونت لاجولي) في العاصة الفرنسية من القيام بعمل إنساني استوقف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتح إبراهيم بوريقة مطعمه الخاص منذ 4 سنوات واختار له اسما مغربيا هو (نجمة فاس)، لكن وظيفة المطعم حملت الكثير من القيم الإنسانية خاصة في ظل جائحة كورونا التي تحتاج العالم، إذ أقدم على “تقديم وجبات مجانية لطلاب فرنسا”، وقال إن غايته من هذا العمل الإنساني هو “إنقاذ الطلاب الذين يموتون جوعا”.

وأضاف “ما زاد من إصراري على هذا العمل هو الأخبار التي وصلتني بخصوص بعض الطلاب الذين أقدموا على الانتحار لأنهم عجزوا عن الحصول على الطعام”، مشيرًا إلى أنه عاهد الله على ألا يترك شخصًا جائعًا.

C'est Décidé !

15 étudiants seront reçus au resto samedi 13/02

💡: checkpoint rencontre & discussion + motivation

Idéal : pas de la même promo pour créer 1 nouveau lien social et découvrir des personnes dans la mm situation

Envoyez vos #whatsappmessages au 0761883911 📲 ✉ ✅ — Brahim (@BBourkia) February 8, 2021

وأضاف لهذا السبب أقول إن “أبواب المطعم مفتوحة للجميع، وأنه لا فرق بين طالب وآخر من حيث الدين أو العرق”.

يذكر أن مبادرة بورقية تأتي في سياق خاص يتمير بحملة سياسية شرسة يقودها الرئيس الفرنسي وحكومته والأحزاب اليمينية ضد الإسلام والمسلمين بدعوى مواجهة التطرف والتشدد وحماية علمانية الدولة الفرنسية والقيم الجمهورية.