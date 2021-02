سفير إسرائيل في واشنطن يعلّق على عدم اتصال بايدن بنتنياهو حتى الآن.. ماذا قال؟

نفى سفير إسرائيل في واشنطن، أمس السبت، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن به حتى الآن، وذلك في محاولة للتقليل من أهمية عدم حدوث اتصال مباشر حتى اللحظة.

وثارت تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي قد يشير إلى استيائه من العلاقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس السابق دونالد ترمب الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه، عام 2017.

وقال السفير جلعاد إردان لمحطة إن 12 الإسرائيلية إن “رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة”، مضيفًا أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض، أمس الجمعة، تعمّد تجاهل بايدن لنتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب، في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -في إفادة للصحفيين- إن الزعيمين سيتحدثان قريبًا من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى، قبل 23 مارس/آذار المقبل، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل أم بعد ذلك.

وفي ردها على سؤال عن موعد المحادثة المحتمل، أكدت جين “إنه (بايدن) يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو، بوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن ليس لدي موعدًا أو جدولا زمنيًّا محددًا”.

وبسؤالها: هل يُقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتنياهو؟ أجابت “ليس متعمّدًا؛ فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص يعرفه الرئيس (بايدن) منذ فترة”، مضيفة أن بايدن “يتطلع لإجراء المحادثة”.

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، في حين زعم نتنياهو أنه غير منشغل بتلك المسألة.

وعلى الصعيد ذاته، اتّهمت نيكي هايلي -السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب- إدارة بايدن بـ”التكبّر” على “صديق مثل إسرائيل” و”مصادقة عدو مثل إيران”.

وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون قد طالب بايدن، الأربعاء الماضي، بالاتصال على نتنياهو، وذلك عبر تغريدة نشرها على تويتر.

وقال دانون في تغريدته “جو بايدن لقد اتصلت بزعماء العالم من كندا، والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وروسيا”، مضيفًا “ربما قد حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل الحليف الأقرب للولايات المتحدة”، مختتمًا تغريدته بإرفاق رقم هاتف قال إنه لنتنياهو.

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from #Canada #Mexico #UK #India #France #Germany #Japan #Australia #SouthKorea #Russia Might it now be time to call the leader of #Israel , the closest ally of the #US ? The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F

وكان غياب الاتصال المباشر بين بايدن ونتنياهو سببًا في تكهنات داخل إسرائيل وكذلك بين خبراء الشرق الأوسط، ورأى بعضهم أن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تشير بذلك إلى استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بترمب.

وغرَّد ديفيد ماكوفسكي -مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى- عبر تويتر مؤكدًا أنه بمجرد أن يبدأ بايدن في الاتصال بزعماء الشرق الأوسط سيكون نتنياهو على الأرجح الأول بينهم.

Would strongly argue that the Biden Administration is not clueless about how the Biden/Netanyahu call will be used in the current election campaign and are not upset that there will be fewer days of it.

— Dennis Yedwab (@dennisyedwab) February 13, 2021