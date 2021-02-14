دراسة جديدة تحذر من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في سلوكيات البشر.. ماذا قالت؟

تناولت دراسة علمية حديثة تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على الحياة الواقعية، وكيفية تأثر السلوك البشري بها، علاوة على دورها في توجيه آليات اتخاذ القرار على المستوييْن الفردي والمجتمعي.

وأثبتت الدراسة أن تلك الأنظمة يمكنها تعلم كيفية العمل مع البشر والتأثير في سلوكياتهم من خلال رصد نقاط ضعف العادات البشرية واستغلالها للتأثير على آليات اتخاذ القرار لدى الإنسان.

وابتكر فريق من الباحثين بالوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا منظومة إلكترونية يمكنها اكتشاف نقاط الضغط التي تؤثر في اختيارات البشر واستغلالها عن طريق تقنية للذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم (الشبكة العصبية التكرارية للتعلم العميق)، وأجروا تجربة هذه المنظومة على متطوعين من البشر شاركوا في ألعاب في مواجهة الكمبيوتر.

وأكد الموقع الإلكتروني (تيك إكسبلور) المتخصص في التكنولوجيا أن هذه الألعاب اعتمدت على قيام المتطوعين بمجموعة من الاختيارات ما بين عدد من الألوان أو الرموز لتحقيق مكاسب معينة، واستطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي بعد مراقبة سلوكيات المتطوعين أن تتنبأ باختياراتهم وتوجيهم نحو اختيارات معينة، وبلغت درجة نجاح المنظومة في توجيه هؤلاء المتطوعين في بعض الأحيان 70%.

Artificial #emotional intelligence: A safer, smarter future with 5G and emotion recognition https://t.co/YSTgFRUoT7 — TechXplore (@TechXplore_com) February 11, 2021

وأكد فريق البحث أن الدراسة لا تزال مجرّدة وتنطوي على كثير من المواقف والاختيارات التخيلية، وأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث من أجل تفعيل هذه الفكرة وتطويعها لخدمة المجتمع.

ويتوقع الباحثون -من قسم معالجة البيانات والرقمنة في الوكالة الوطنية للعلوم بأستراليا- أن هذه المنظومة قد تكون لها تطبيقات واسعة مثل تطوير

العلوم السلوكية وتوجيه السياسات نحو صالح المجتمع، فضلًا عن فهم السلوكيات البشرية وتوجيهها لاتباع عادات غذائية أفضل أو ترشيد استخدام الطاقة على سبيل المثال.

وأضافوا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أيضًا التعرف على نقاط الضعف لدى بعض الأفراد، ومساعدتهم للتغلب على هذه المشكلات والقيام باختيارات أفضل بشكل عام.