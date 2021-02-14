البث الحي
الأخبار

دراسة جديدة تحذر من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في سلوكيات البشر.. ماذا قالت؟

أنظمة الذكاء الاصطناعي تتوقع كيفية التصرف البشري وتؤثر فيه (غيتي)
أنظمة الذكاء الاصطناعي تتوقع كيفية التصرف البشري وتؤثر فيه (غيتي)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202110:03 PM (مكة المكرمة)

تناولت دراسة علمية حديثة تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على الحياة الواقعية، وكيفية تأثر السلوك البشري بها، علاوة على دورها في توجيه آليات اتخاذ القرار على المستوييْن الفردي والمجتمعي.

وأثبتت الدراسة أن تلك الأنظمة يمكنها تعلم كيفية العمل مع البشر والتأثير في سلوكياتهم من خلال رصد نقاط ضعف العادات البشرية واستغلالها للتأثير على آليات اتخاذ القرار لدى الإنسان.

وابتكر فريق من الباحثين بالوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا منظومة إلكترونية يمكنها اكتشاف نقاط الضغط التي تؤثر في اختيارات البشر واستغلالها عن طريق تقنية للذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم (الشبكة العصبية التكرارية للتعلم العميق)، وأجروا تجربة هذه المنظومة على متطوعين من البشر شاركوا في ألعاب في مواجهة الكمبيوتر.

وأكد الموقع الإلكتروني (تيك إكسبلور) المتخصص في التكنولوجيا أن هذه الألعاب اعتمدت على قيام المتطوعين بمجموعة من الاختيارات ما بين عدد من الألوان أو الرموز لتحقيق مكاسب معينة، واستطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي بعد مراقبة سلوكيات المتطوعين أن تتنبأ باختياراتهم وتوجيهم نحو اختيارات معينة، وبلغت درجة نجاح المنظومة في توجيه هؤلاء المتطوعين في بعض الأحيان 70%.

وأكد فريق البحث أن الدراسة لا تزال مجرّدة وتنطوي على كثير من المواقف والاختيارات التخيلية، وأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث من أجل تفعيل هذه الفكرة وتطويعها لخدمة المجتمع.

ويتوقع الباحثون -من قسم معالجة البيانات والرقمنة في الوكالة الوطنية للعلوم بأستراليا- أن هذه المنظومة قد تكون لها تطبيقات واسعة مثل تطوير

العلوم السلوكية وتوجيه السياسات نحو صالح المجتمع، فضلًا عن فهم السلوكيات البشرية وتوجيهها لاتباع عادات غذائية أفضل أو ترشيد استخدام الطاقة على سبيل المثال.

وأضافوا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أيضًا التعرف على نقاط الضعف لدى بعض الأفراد، ومساعدتهم للتغلب على هذه المشكلات والقيام باختيارات أفضل بشكل عام.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مصر.. الطلاب يتفاعلون مع قرارات وزير التعليم بشأن الامتحانات.. ماذا قالوا؟

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي (مواقع التواصل)

مطالبات برلمانية بريطانية بتطبيق عقوبات على البحرين بسبب حقوق الإنسان

مواطنون بحرينيون يطالبون يتمثيلية سياسية عادلة وتحقيق الانتقال الديمقراطي (غيتي)

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

حكم نهائي بإعدام 29 من الأمن والمخابرات في مقتل ناشط سوداني.. إليك التفاصيل

متظاهرة سودانية ترفع صورة الناشط المدني أحمد الخير في أم درمان أثناء محاكمة المتهمين بقتله (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

الفنان المصري عبد الله الشريف

لماذا أهدى الرئيس جو بايدن كوب قهوته لمراسلة الجزيرة؟ (فيديو)

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)

وزير الخارجية المصري: نرصد يوميا كل ما يبثه الإعلام في قطر ليكون محل مراجعة (فيديو)