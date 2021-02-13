مدينة الصيد الفلسطينية.. الاحتلال يحارب أهلها بشتى السبل (فيديو)

رصدت عدسة “الجزيرة مباشر” معاناة الصيادين في مدينة عكا، وتضييق سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بطرق شتى، من بينها تلويث المياه واستصدار قوانين تعجيزية.

ويحكي أحد الصيادين عن الاحتلال “كل شيء منيح وبناكل منه بيمنعوه، بكرة الهوا اللي بنتنفسه يمنعوه لو ينفع”، في إشارة إلى الضغوط الإسرائيلية عليهم ومحاربتهم في مصدر رزقهم الوحيد.

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لاستصدار رخص الصيد باتت تعجيزية، وأن الحكومة الفلسطينية ليست مهتمة بالدفاع عنهم، على حد تعبيره.