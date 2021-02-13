البث الحي
الأخبار|فلسطين

مدينة الصيد الفلسطينية.. الاحتلال يحارب أهلها بشتى السبل (فيديو)

13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202107:04 PM (مكة المكرمة)

رصدت عدسة “الجزيرة مباشر” معاناة الصيادين في مدينة عكا، وتضييق سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بطرق شتى، من بينها تلويث المياه واستصدار قوانين تعجيزية.

ويحكي أحد الصيادين عن الاحتلال “كل شيء منيح وبناكل منه بيمنعوه، بكرة الهوا اللي بنتنفسه يمنعوه لو ينفع”، في إشارة إلى الضغوط الإسرائيلية عليهم ومحاربتهم في مصدر رزقهم الوحيد.

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لاستصدار رخص الصيد باتت تعجيزية، وأن الحكومة الفلسطينية ليست مهتمة بالدفاع عنهم، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الجزيرة مباشر ترصد أعمال الترميم في المسجد الأقصى (فيديو)

أعمال الترميم في قبة الصخرة في المسجد الأقصى (الجزيرة مباشر)

بأقل من 8 دقائق.. ليستر يهزم ليفربول بثلاثية (فيديو)

(الجزيرة)

“صحتنا يا ريس”.. طلاب يغازلون السيسي لتأجيل الامتحانات مقابل التصويت له

رفض طلابي للامتحانات في ظل كورونا (رويترز)

مستوطنون يهود يقتحمون مقبرة في القدس تحت حماية الاحتلال (فيديو)

اقتحام اليهود لمقبرة
الأكثر قراءة

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)

أبو تريكة يكشف عن “أغلى هدية” من لاعبي الأهلي قبل مغادرتهم قطر (صور)

محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق (تويتر)

لماذا أهدى الرئيس جو بايدن كوب قهوته لمراسلة الجزيرة؟ (فيديو)

جمال الدين الأفغاني.. المتهم بالماسونية.. ولماذا يعاديه السلفيون ويرفضه الغرب؟!

جمال الدين الأفغاني