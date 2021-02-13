ليست المرة الأولى.. كاتب سعودي يتهم وسيم يوسف بـ”السرقة”

اتّهم الكاتب السعودي عبد الله الرشيد الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف بسرقة إحدى تغريداته على تويتر، وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الداعية المثير للجدل بتهمة السرقة.

وغرّد وسيم يوسف عبر تويتر “يذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) أن المسلمين والمسيحيين اشتركوا بدمشق لمدة سبعة عقود في معبد واحد لتأدية صلواتهم، فكان نصفه كنيسة، ونصفه الآخر مسجدًا.. إنه المكان الذي بات يعرف باسم الجامع الأموي البيت الإبراهيمي”.

يذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" أن المسلمين والمسيحيين اشتركوا بدمشق لمدة سبعة عقود في "معبد واحد" لتأدية صلواتهم، فكان نصفه كنيسة، ونصفه الآخر مسجداً.. إنه المكان الذي بات يعرف باسم: #الجامع_الأموي #البيت_الابراهيمي

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– لو كان #عثمان_الخميس في عصرهم لقام بتكفيرهم pic.twitter.com/OLJTL1bcB9 — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) February 12, 2021

وتابع “لو كان عثمان الخميس في عصرهم لكفّرهم”، في إشارة إلى الداعية الكويتي الذي هاجم الإمارات بعد إنشائها ما يعرف بـ(البيت الإبراهيمي) وسبق أن جرى بين الرجلين نقاش حاد عبر منصات التواصل بشأن البيت الإبراهيمي ذاته.

وكانت المفاجأة أن تلك التغريدة منسوخة بشكل شبه كامل من حساب الرشيد الباحث والكاتب السعودي بصحيفة عكاظ، والذي غرّد مخاطبًا يوسف “كان يسعك الإشارة أو الاقتباس أخي العزيز.. بدلًا من سرقة التغريدة كاملة بحروفها وصورها!”.

كان يسعك الإشارة أو الاقتباس أخي العزيز.. بدلاً من سرقة التغريدة كاملة بحروفها وصورها! https://t.co/zNqkKyRWjk — د.عبدالله الرشيد (@ALRrsheed) February 12, 2021

وهاجم ناشطون الداعية الإماراتي قائلين إنها ليست المرة الأولى التي يسرق فيها مجهود غيره، واتهمه بعضهم بالعجز والكسل.

غير شوي في الحروف والفواصل واقلب مكان الصور

لايذبحك العجز والكسل https://t.co/Zftt9CvzCu — أبوفهد القاسم 45🏆 أهم١ (@bndwl1425) February 12, 2021

طيب ياشيخ يوسف

يالعالم الديني ..

شوي ذكاء ..

بدل غير بالكلام

للدكتور السعودي عبدالله الرشيد

اما "كوبي" نسخ ولصق مره وحدة

لتغريدة الدكتور مابصير هذه سرقة

اشوى ماكنت أيام الصحابة

بمسجد ألجامع الاموي والكنيسة

كان النصارى قبل المسلمون

اقاموا عليك الحد 😅😅😅 https://t.co/U7AxK56M9B pic.twitter.com/bkd8opirMa — رشة عطر⚡ (@rayahaljoudi) February 13, 2021

سرقت التغريدة ما عشان الفايدة والكلمة الطيبة لكن سرقتها عشان تشتم وتتهم شخص آخر وسيم يوسف خلاص انتهى دورك والناس فقدت ثقتها فيك

ارجع البيت واستريح https://t.co/UC8IRBjRm2 — محمد الظاهري (@dh_mohammed) February 13, 2021

لماذا اشتركوا ياقبيح.. بدعه ابتدعتموها ليصدقكم اراذل الناس.. قلها بالصريح وصنم بوذا.. هل كان ايام الامويين صنم اشتركوا في عبادته 😂😂😂 https://t.co/LS61PBCrIq — السيباني 🇾🇪🇸🇦 (@ms2db3) February 13, 2021

وأعلنت أبو ظبي إنشاء البيت الإبراهيمي، في سبتمبر/أيلول 2019، وهو مكان يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث “اليهودية، المسيحية، الإسلام” وسيجمع كنيسة، ومسجدًا، وكنيسًا تحت سقف صرح واحد.

Adjaye Associates announced as winner for landmark project, The Abrahamic Family House on Saadiyat Island in Abu Dhabi. The Abrahamic Family House is a collection of three religious spaces, a mosque, a synagogue and a church, which sit upon a secular visitor pavilion. @dadjaye pic.twitter.com/FAbaL128ea — Adjaye Associates (@AdjayeAssoc) September 21, 2019

The Abrahamic Family House is part of a global mission to progress a culture of mutual respect and dialogue across all backgrounds, beliefs and nationalities. The core team will be @AdjayeAssoc @burohappold @PascallWatson @cracknelldesign @Plan_A_C @AECOM @maynarddesign@dadjaye pic.twitter.com/fzZP42wxlI — Adjaye Associates (@AdjayeAssoc) September 26, 2019

وسبق أن كشف الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، قبل 3 سنوات، أن يوسف سرق مجموعة مقالات له وحوّلها إلى برامج تلفزيونية.

ونشر شرقاوي تغريدة، في 23 من يناير/كانون الثاني 2018، قال فيها إنه والداعية الإماراتي يصدران برنامجًا مشتركًا، عنوانه (من رحيق الإيمان) مضيفًا أنه يكتب الحلقات وينشرها في جريدة الوطن القطرية، في حين يسرقها الداعية وينشرها في حلقات تلفزيونية.