لماذا أهدى الرئيس جو بايدن كوب قهوته لمراسلة الجزيرة؟ (فيديو)

يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ تنصيبه الشهر الماضي التأكيد بأن سياسته مناقضة تماما لسياسة سلفه دونالد ترمب تجاه العديد من الملفات وفي مقدمتها التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام.

هذا ما أظهره مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس الجمعة، بعدما أهدى بايدن كوب قهوته إلى مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية في البيت الأبيض.

بايدن يقدم قهوته ☕️ لمراسلة الجزيرة الإنجليزية قائلا إنه لم يتذوقها بعد #شاهد pic.twitter.com/O8XeSiv3t0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2021

وكان الرئيس جو بايدن يتجول مع زوجته جيل في حديقه البيت الأبيض عقب مفاجأتها له باحتفال عيد الحب، وحينها استوقفه الصحفيون.

ووعدته مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية كيمبرلي هالكيت، بإحضار حلوى “الدونتس” الأسبوع المقبل إذا قدم إليهم، فما كان من الرئيس الأمريكي إلا أن اقترب منها وقدم لها كوب قهوته بطريقة ودية مؤكدًا أنه لم يذقها.

زوجة بايدن تفاجئه بالاحتفال بعيد الحب في حديقة البيت الأبيض (فيديو)

لتخطي الحجب | https://t.co/wQtdgkEos8https://t.co/FFHgsGjJKP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2021

وكان عرض بايدن مفأجاة لمراسلة الجزيرة التى شكرته بدورها على ذلك، وبدا عليها السرور.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل، ووصف المغردون تلك الخطوة بأنها تعكس روح الرئيس الأمريكي الجديد، الذي يخالف نهج سلفه الذى طالما تعامل بشكل غير لائق مع الصحافة ووسائل الإعلام، وفق قولهم.