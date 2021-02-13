أداء غير تقليدي.. ماذا فعل شرطي مرور لتنظيم حركة السير؟ (فيديو)

في مشهد غير تقليدي قام شرطى مرور بتنظيم حركة السير بشكل استعراضي جذب انتباه السائقين والمارة في أحد شوارع اليابان.

ورصدت كاميرات المراقبة عند إحدى إشارات المرور، الشرطي وهو ينظم حركة السير بأداء راقص وحركات استعراضية، أثارت إعجاب المارة وراكبي السيارات.

ويعود تاريخ المقطع الطريف إلى 7 من فبراير/شباط الجاري، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجاوزه الأداء التقليدى خلال تأدية مهام عمله وسط الشارع والمركبات.

بالرقص .. رجل أمن ينظم حركة المرور في أحد شوارع #اليابان pic.twitter.com/7H2aDlPH0V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2021

وعلّق بعض المغردين على الفيديو بمشاركة حالات مماثلة في بلدانهم، حيث شبّه ناشطون من الأردن الشرطي الياباني برجل المرور هزاع ذنيبات، الذى حصل على جائزة الملك عبد الله للأداء الحكومي المتميز.

وكان هزاع ينظم كذلك المرور بأداء استعراضي متميز في شوارع وسط العاصمة عمّان حتى وفاته عام 2016.

في حين شبهه مغردون مصريون بشرطي من مدينة النوبة يدعى حسين، وكان يعمل في إحدى النقاط المرورية الحيوية بمنطقة وسط القاهرة، وعُرف بالضحك والإبتسام دائمًا وكان مشهورًا ومحبوبًا بين الناس، وفق ناشطين.