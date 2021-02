عصر البيتكوين.. تويتر يدشن مؤسسة لاعتماد “عملة الإنترنت”

أعلن مؤسس تويتر جاك دورسي التعاون مع مغني الراب جاي زي لإطلاق مؤسسة ترمي لتمويل تطوير البتكوين لتصبح “عملة الإنترنت”.

وغرّد دورسي -والذي يشغل كذلك منصب رئيس شركة (سكوير) لخدمات الدفع- عبر تويتر “أنا وجاي زي سنقدم 500 بتكوين منحة جديدة تحمل اسم (بي ترست) لتمويل تطوير البتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في أفريقيا والهند”.

وأضاف “نفعل ذلك بثقة عمياء من دون أية توصيات من جانبنا”، ووضع رابطًا لترشيحات تولي المناصب الثلاثة الأولى في عضوية المجلس.

وتشير صفحة الترشيحات إلى أن مهمة (بي ترست) ستكون “جعل بتكوين عملة الإنترنت” وقد بلغت قيمة 500 بتكوين نحو 24 مليون دولار، خلال 24 ساعة مضت.

