“صحتنا يا ريس”.. طلاب يغازلون السيسي لتأجيل الامتحانات مقابل التصويت له

جدد طلاب مصريون تمسكهم بمطلب تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الأول، أو تحويلها إلى النظام الإلكتروني في ظل تخوف الطلبة وذويهم من تفشي وباء كورونا.

وأطلق ناشطون خلال الساعات الماضية وسم (ولادك بينادوك صحتنا ياريس)، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسرعان ما تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر.

بعد إذن حضراتكم أخاطب السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس مجلس الوزراء

أنا بقالي تسع شهور مانزلتش عيالي من البيت ذنبي إيه في الآخر أنزلهم يختلطوا و يمتحنوا و يرجعولي بفيروس الله أعلم ينجوا منه و لا نتصاب كلنا

.. كوبي بيست مني آلاف العائلات في مصر #ولادك_بينادوك_صحتنا_ياريس — Zezo (@Zezo19006359) February 13, 2021

وتأتى مناشدات الطلاب قبل حلول الـ 20 من فبراير/شباط الجارى وهو موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء امتحانات الصف الدراسي الأول في كل من المدارس والجامعات في البلاد.

وجاء الوسم الجديد بعد 3 أيام من تصدر”الامتحانات خطر ياريس” ضمن الأعلى تداولًا على تويتر فى مصر، وتجاوزه النصف مليون تغريدة.

#ولادك_بينادوك_صحتنا_ياريس تخيل يا سيسي 25 مليون طالب ينتخبوك ف فتره الرئاسه الجايه كدا ! — Mahmoud (@Mahmoud32017348) February 13, 2021

ومن خلال الوسوم، يناشد طلاب الجامعات وتلاميذ المراحل الثانوية وما قبلها، الرئيس المصري بالتدخل لوقف الامتحانات.

وجاءت حالة التفاعل عقب إعلان المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي حسام عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية محلية الأسبوع الماضى، عن عدم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها فى 20 فبراير/شباط الجارى.

يا سياده الرئيس بناشد حضرتك دلوقتي العالم كله بيققل ويخلي الامتحانات اونلاين وف الي بياجل عشان الدنيا بايظه احنا مش بتقول مش هنمتحن لا نمتحن عادي بس اونلاين مض هننزل في الوضع الخطر وعشان أهلنا الي هيتاذو بسببنا يا سياده الرئيس بناشد حضرتك ك اب لينا #ولادك_بينادوك_صحتنا_ياريس — 𝐦𝐨𝐚𝐚'𝐳 ⚔️⁩⁦ (@Dr_mezo00) February 13, 2021

وطالب الأهالي والطلاب بإجراء امتحانات وأبحاث طلاب المراحل والابتدائية والثانوية عن بعد دون التواصل المباشر فى المدارس خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وغازل الطلاب رئيس الجهورية للاستجابة لمطالبهم مقابل إعادة انتخابه مرة أخرى.

اعملها يا ريس وانت هتلاقي ٢٢ مليون احمد موسي فخدمة فخامتك بالله

#ولادك_بينادوك_صحتنا_ياريس — بـوشــا. (@Abosha23) February 13, 2021

وأصدر السيسي توجيها فى يناير/كانون الثانى الماضى إلى وزارة التعليم العالي بتعديل موعد الامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام الدراسي.

وحولت الدراسة بشكل عاجل في مصر إلى التعلم عن بعد عقب ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن سرعان ما أصدرت الحكومة قرارًا بتقديم موعد إجازة نصف العام وتأجيل الامتحانات لما بعد الإجازة لتبدأ فى 16 يناير/كانون الثاني الماضى ومن المقرر أن تنتهى في 20 من فبراير/شباط الجارى.